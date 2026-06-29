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ISTRAŽIVANJE "INFO 25"

Analiza medija i javnog mnijenja: Mladi u Crnoj Gori vide Hrvatsku kao partnera

Piše 24sata,
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Analiza medija i javnog mnijenja: Mladi u Crnoj Gori vide Hrvatsku kao partnera
Zagreb: Održana konferencija Instituta za istrazivanje hibridnih sukoba | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Predstavljajući rezultate studije, izv. prof. dr. sc. Gordan Akrap je upozorio na negativne narative o Hrvatskoj u dijelu medija, ali i istaknuo da među mladima u Crnoj Gori prevladava proeuropsko raspoloženje

Mediji imaju ključnu ulogu u oblikovanju percepcije europskih integracija u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, a koliko njihov utjecaj može biti snažan pokazali su danas predstavljeni rezultati studije „Informacijske politike i integracija Bosne i Hercegovine i Crne Gore u Europsku uniju” u sklopu projekta "Info 25", koju su proveli Institut za istraživanje hibridnih sukoba u Zagrebu sv. Juraj i Institut za društveno-politička istraživanja.

U razdoblju od travnja do lipnja te od rujna do studenoga 2025. godine istraživači su analizirali sadržaj medija u Bosni i Hercegovini te ispitivali stavove studenata u Crnoj Gori o članstvu u Europskoj uniji i njihov odnos prema Hrvatskoj. Rezultate su predstavili izv. prof. dr. sc. Gordan Akrap i Ivica Mandić s Instituta za istraživanje hibridnih sukoba.

Akrap je na početku istaknuo kako su nakon objave studije uslijedili medijski napadi u kojima ih se optuživalo za sudjelovanje u predizbornoj kampanji, iako je projekt financiran još 2024. godine. Naglasio je da je istraživanje provedeno prema unaprijed definiranoj metodologiji, bez unaprijed zadanih zaključaka.

– Pristupili smo ovom istraživanju kao otvorenoj knjizi. Nismo imali nikakva očekivanja, već jasno definirane ciljeve i metodologiju. Najprije smo analizirali komunikacijsku scenu u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, odnosno medije koji imaju najveći utjecaj na javno mnijenje, a zatim njihove narative o europskim integracijama, Hrvatskoj te hrvatskim političkim dužnosnicima – rekao je Akrap.

Analiza je pokazala da dio medija sustavno gradi negativne narative o Hrvatskoj, predstavljajući je kao regionalnog hegemona koji zloupotrebljava članstvo u Europskoj uniji i NATO-u, dovodeći je u vezu sa Srbijom ili čak prikazujući kao sljednicu NDH. Akrap upozorava da je prisutna i kontinuirana demonizacija hrvatskih političara.

– Sotonizacija hrvatskih političara je stvarnost, bilo da je riječ o predsjedniku Zoranu Milanoviću ili premijeru Andreju Plenkoviću.. Pisalo se, primjerice, da Plenković izvana izgleda kao Alain Delon, a iznutra je demon – naveo je Akrap.

Istodobno, istraživanje javnog mnijenja pokazalo je da je potpora europskim i euroatlantskim integracijama u Bosni i Hercegovini najveća među Hrvatima, zatim među Bošnjacima, dok je najmanja među Srbima.

Posebno zanimljivim ocijenjeni su rezultati istraživanja među studentima u Crnoj Gori, koji pokazuju znatno drukčiju sliku od one koja se često može iščitati iz dijela medija.

– Iako brojni mediji govore da je Hrvatska zlonamjerna i štetna, među mladima postoji sasvim drugačija vizija. Smatraju da treba surađivati s Hrvatskom i da je Crnoj Gori mjesto u Europskoj uniji – rekao je Akrap.

Dodao je kako je upravo među studentima koji se izjašnjavaju kao Crnogorci zabilježena visoka razina potpore ulasku njihove zemlje u Europsku uniju te uvjerenje da sva otvorena pitanja s Hrvatskom treba rješavati dijalogom.

– To nam pokazuje da, unatoč snažnoj prosrpskoj i proruskoj propagandi u dijelu crnogorskog medijskog prostora, postoji jezgra mladih ljudi koja želi europsku budućnost svoje zemlje i ne podliježe takvim propagandnim narativima – zaključio je Akrap.

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