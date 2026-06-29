Kako neslužbeno doznajemo, radi se o dječaku (13) koji je u subotu pao s bicikla. U nedjelju je bio dobro, a u ponedjeljak ujutro pronađen je kako ne diše.
Detalji tragedije kod Buzeta: Dječak pao s bicikla u subotu, jutros ga pronašli kako ne diše
Istarska policija izvijestila je kako su jutros oko 6 sati dobili dojavu Hitne da je na području Buzeta potrebna liječnička pomoć djetetu. Unatoč naporima zdravstvenih djelatnika, dijete je preminulo te će se po nalogu nadležnog državnog odvjetništva obaviti obdukcija radi utvrđivanja točnog uzorka smrti. Policijski službenici nastavljaju utvrđivati okolnosti događaja, izvijestili su.
Kako neslužbeno doznajemo, radi se o dječaku (13) koji je u subotu pao s bicikla. U nedjelju je bio dobro, a u ponedjeljak ujutro pronađen je kako ne diše.
Na teren je izašao tim Hitne medicinske pomoći iz Buzeta.
- Dojava je stigla oko 6.05 sati ujutro, kako djetetu nije dobro. T1 tim iz Buzeta stigao je kroz nekoliko minuta na lokaciju. Pokušali su reanimirati dijete, ali mu nažalost nije bilo spasa - rekla nam je dr. Tatjana Čemerikić, ravnateljica Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije.
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