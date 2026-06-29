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UHITILI SU OSUMNJIČENIKA

UŽAS U NJEMAČKOJ Najmanje petero ljudi ubijeno u pucnjavi!

Piše Ivan Hruškovec,
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UŽAS U NJEMAČKOJ Najmanje petero ljudi ubijeno u pucnjavi!
Foto: Christoph Reichwein/DPA

U Njemačkoj je u ponedjeljak došlo do tragične pucnjave u kojoj je najmanje petero mrtvih

Njemačka policija potvrdila je da je najmanje petero ljudi poginulo u pucnjavi u gradu Stadeu, na sjeveru zemlje. Navodi se i da je uhićen osumnjičenik.

Još nije poznat motiv napada.

Do pucnjave je došlo u blizini omladinskog centra u centru grada, navodi DPA, a policija je na Twitteru objavila kako je u tijeku 'velika operacija' na Dankersstraße te se poziva građane da se drže dalje od ovog područja i slijede upute hitnih službi.

Stade je inače gradić sa 50.000 stanovnika, zapadno od Hamburga.

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Komentari 13
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