UŽAS U NJEMAČKOJ Najmanje petero ljudi ubijeno u pucnjavi!

Njemačka policija potvrdila je da je najmanje petero ljudi poginulo u pucnjavi u gradu Stadeu, na sjeveru zemlje. Navodi se i da je uhićen osumnjičenik.

Još nije poznat motiv napada.

Do pucnjave je došlo u blizini omladinskog centra u centru grada, navodi DPA, a policija je na Twitteru objavila kako je u tijeku 'velika operacija' na Dankersstraße te se poziva građane da se drže dalje od ovog područja i slijede upute hitnih službi.

Stade je inače gradić sa 50.000 stanovnika, zapadno od Hamburga.