U Njemačkoj je u ponedjeljak došlo do tragične pucnjave u kojoj je najmanje petero mrtvih
UŽAS U NJEMAČKOJ Najmanje petero ljudi ubijeno u pucnjavi!
Njemačka policija potvrdila je da je najmanje petero ljudi poginulo u pucnjavi u gradu Stadeu, na sjeveru zemlje. Navodi se i da je uhićen osumnjičenik.
Još nije poznat motiv napada.
Do pucnjave je došlo u blizini omladinskog centra u centru grada, navodi DPA, a policija je na Twitteru objavila kako je u tijeku 'velika operacija' na Dankersstraße te se poziva građane da se drže dalje od ovog područja i slijede upute hitnih službi.
Stade je inače gradić sa 50.000 stanovnika, zapadno od Hamburga.
+++ACHTUNG – Polizeieinsatz in der Dankersstraße in Stade+++— Polizeidirektion Lüneburg (@Polizei_LG) June 29, 2026
Derzeit kommt es in Stade zu einer polizeilichen Einsatzlage. Meidet den Bereich weiträumig!
Einsatzbegleitende Informationen erhaltet ihr auf dem WhatsApp-Kanal der Polizei Stade unter:https://t.co/LeoOTiCZOz pic.twitter.com/12fvSVxH8I
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+