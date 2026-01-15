Obavijesti

Analiza sudbine Grenlanda: 'Na kraju će ipak postati američki'

Piše Jasmina Sarić Čedić,
Foto: Reuters

Vojni analitičar Marinko Ogorec smatra da će Trump ostvariti namjeru, ne samo zbog strateškog interesa nego i zbog vrijednih i netaknutih resursa minerala i nafte

Nekoliko europskih zemalja, uključujući Francusku, Njemačku, Norvešku i Švedsku, šalje svoje vojnike na Grenland. Razlog za slanje vojnika je, navode, jačanje sigurnosti arktičkog otoka koji Donald Trump pod svaku cijenu želi staviti pod američku ingerenciju. Ono što svakako zbunjuje jest mali broj vojnika koji stižu na Grenland, s obzirom na to da ih Njemačka šalje 13, a Francuska 15, kao i to što svoje snage, ma kako male bile, šalju članice NATO-a, kojem su na čelu upravo Sjedinjene Američke Države.

