STRAŠNA SNIMKA 'Vozi brže, sve su uništili, cijeli grad!'

Prvo se društvenim mrežama proširila, a sada je i verificirana snimka koja prikazuje kako udarni val od obližnjih napada u iranskom gradu Karaju razbija prozor automobila u pokretu.

Video zapis koji je potvrdio BBC Verify prikazuje uništeno stražnje staklo vozila, u blizini ogromne oblake dima, a čuje se i buka iz automobila te poticanje vozača da vozi što brže te napusti napadnuto područje.

Pokretanje videa... 01:12 Snimka se širi internetom, cijeli grad je sravnjen sa zemljom | Video: 24sata/X

"Uništili su cijeli grad" i "sve je uništeno", moglo se, između ostalog, čuti na snimci. Iran je 11 dana meta žestokih američko-izraelskih zračnih udara. Gađa se sve, politički i vojni vrh, mornarica, radari, lansirne rampe za balističke projektile, rafinerije nafte...