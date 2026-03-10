Obavijesti

News

Komentari 11
BBC: SNIMKA JE PRAVA

STRAŠNA SNIMKA 'Vozi brže, sve su uništili, cijeli grad!'

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
STRAŠNA SNIMKA 'Vozi brže, sve su uništili, cijeli grad!'

Iran je 11 dana meta žestokih američko-izraelskih zračnih udara. Gađa se sve, politički i vojni vrh, mornarica, radari, lansirne rampe za balističke projektile, rafinerije nafte

Admiral

Prvo se društvenim mrežama proširila, a sada je i verificirana snimka koja prikazuje kako udarni val od obližnjih napada u iranskom gradu Karaju razbija prozor automobila u pokretu.

Video zapis koji je potvrdio BBC Verify prikazuje uništeno stražnje staklo vozila, u blizini ogromne oblake dima, a čuje se i buka iz automobila te poticanje vozača da vozi što brže te napusti napadnuto područje.

Pokretanje videa...

Snimka se širi internetom, cijeli grad je sravnjen sa zemljom 01:12
Snimka se širi internetom, cijeli grad je sravnjen sa zemljom | Video: 24sata/X

"Uništili su cijeli grad" i "sve je uništeno", moglo se, između ostalog, čuti na snimci. Iran je 11 dana meta žestokih američko-izraelskih zračnih udara. Gađa se sve, politički i vojni vrh, mornarica, radari, lansirne rampe za balističke projektile, rafinerije nafte...

IMA NEKE UVJETE... Trump ipak voljan razgovarati s Iranom: 'Ne mislim da Mojtaba Hamnei može živjeti u miru...'
Trump ipak voljan razgovarati s Iranom: 'Ne mislim da Mojtaba Hamnei može živjeti u miru...'

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 11
MASOVNA ODMAZDA Iran udara po susjedima. SAD prijeti: 'Kreću najintenzivniji napadi'
IZ MINUTE U MINUTU

MASOVNA ODMAZDA Iran udara po susjedima. SAD prijeti: 'Kreću najintenzivniji napadi'

Izrael i SAD pokrenuli su zajednički napad na Iran 28. veljače i time gurnuli Bliski istok u novi vojni sukob. Rat je ušao u 11. dan...
Sunce je nestalo, otrovne kiše pale na grad. Ljudi nisu mogli disati, pekle su ih oči
EKOLOŠKA KATASTROFA

Sunce je nestalo, otrovne kiše pale na grad. Ljudi nisu mogli disati, pekle su ih oči

Crveni polumjesec upozorio je da otrovne kemikalije u zraku mogu uzrokovati kiselu kišu i oštetiti kožu i pluća, pa su građanima preporučili da ne izlaze odmah nakon kiše i da zaštite hranu koja bi mogla biti izložena
Strava u Gospiću! Sin ubio baku i majku, od prije poznat policiji
UHIĆEN MUŠKARAC

Strava u Gospiću! Sin ubio baku i majku, od prije poznat policiji

Uhićen je jedan muškarac kojeg je policija zatekla na mjestu događaja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026