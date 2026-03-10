Iran je 11 dana meta žestokih američko-izraelskih zračnih udara. Gađa se sve, politički i vojni vrh, mornarica, radari, lansirne rampe za balističke projektile, rafinerije nafte
BBC: SNIMKA JE PRAVA
STRAŠNA SNIMKA 'Vozi brže, sve su uništili, cijeli grad!'
Čitanje članka: < 1 min
Prvo se društvenim mrežama proširila, a sada je i verificirana snimka koja prikazuje kako udarni val od obližnjih napada u iranskom gradu Karaju razbija prozor automobila u pokretu.
Video zapis koji je potvrdio BBC Verify prikazuje uništeno stražnje staklo vozila, u blizini ogromne oblake dima, a čuje se i buka iz automobila te poticanje vozača da vozi što brže te napusti napadnuto područje.
Pokretanje videa...
"Uništili su cijeli grad" i "sve je uništeno", moglo se, između ostalog, čuti na snimci. Iran je 11 dana meta žestokih američko-izraelskih zračnih udara. Gađa se sve, politički i vojni vrh, mornarica, radari, lansirne rampe za balističke projektile, rafinerije nafte...
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku