Analize iz Gospića pokazuju teške metale i infektivni otpad: Počet će pratiti podzemne vode

Možemo samo potvrditi da se načelno radi o opasnom otpadu i o zakopanom medicinskom otpadu. Ponovno su povišene većina vrijednosti teških metala i radi se o infektivnom medicinskom otpadu, rekao je za HRT Vjeko Bušić iz inicijative "Gospić je naš dom".

Riječ je o rezultatima analiza koji su objavljeni nakon što je inicijativa pritisnula resorna ministarstva i institucije. Rezultati potvrđuju hitnost situacije, ali i ono što su 24sata pisala proteklih godinu dana: vrijednosti teškog metala antimona su prevelike, a dio otpada je i medicinski otpad, unatoč tome što kad smo to pisali, slani su nam demantiji. Tu su još povećane vrijednosti kadmija i olova u otpadu.

Podsjetimo, u natječajnoj dokumentaciji su i službene analize tla, otpada i vode koje je radio Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar. Na svakom nalazu piše da se analizira otpad koji sadrži opasne tvari. Tako su u otpadu u travnju 2024. godine pronašli tri puta više olova i dva puta više kadmija nego što bi to bilo dozvoljeno za neopasni otpad. Najnoviji nalaz otpada iz drugog uzorka od 2. veljače 2026. govori o dva puta više olova te tri puta više kadmija nego što je to dozvoljeno da je zaista riječ o neopasnom otpadu kako su Šinceki tvrdili. No kako još nema nalaza tla, ne zna se ni koliko je te jesu li ovi teški metali ušlo u tlo. No sigurno se zna da je zbog ovih vrijednosti olova i kadmija, riječ o ozbiljno onečišćenoj lokaciji, što od početka govori i Ministarstvo zaštite okoliša te Fond za zaštitu okoliša. Olovo i kadmij kao teški metali ulaze u tlo, pa tim putem i u biljke, životinje i ljude. Olovo se zadržava u tlu desetljećima, može izazvati anemiju i oštećenje bubrega, utjecati na tlak i živčani sustav. Posebno lako ulazi u korjenasto povrće. Još je veći problem kadmij, kao jedan od najtoksičnijih materijala jer lako prelazi u žitarice i lisnato povrće, nakuplja se u bubrezima, slabi kosti i klasificiran je kao potencijalno kancerogen ako se njemu čovjek duže izlaže. Analize vode za piće iz Gospića pokazuju da je sigurna za piće, a iz analiza se ne može iščitati znači li to da je ušao u podzemne vode koje idu dalje na jug ili ne.

- Važno je pitanje u kojoj su formi to olovo i kadmij, jesu li prodrli u tlo i podzemne vode. Jesu li topljivi. Bez analize tla i vode to ne znamo. Još je važnije ima li mikro i nano plastike. Ta plastika nije topljiva, ali ulazi u vodu, tlo, biljke, životinje i ljude. Ona je opasna i truje nas. Te nalaze treba napraviti ako se želi saznati koliki je utjecaj na ljude. Grozim se toga što dozvoljavamo da se radi našoj zemlji - rekao je u veljači ove godine za 24sata toksikolog Franjo Plavšić.

Foto: Laura Šiprak/24sata

Nakon sastanka održanog ovog tjedna, počet će se pratiti i stanje podzemnih voda nizvodno od Gospića, jer ako je nešto ušlo u vodu, to je otišlo već prema Karlobagu i Pagu.

- Također smo inzistirali da se počne mjeriti kvaliteta podzemnih voda u blizini lokacije onečišćenja - rekla je Darija Došen iz inicijative.

Foto: Laura Šiprak/24sata

Lokaciju su u međuvremenu obišli brojni dužnosnici, uključujući pučku pravobraniteljicu Tenu Šimonović Einwalter i ministricu zaštite okoliša Mariju Vučković, koja je još u veljači prošle godine najavila hitnu sanaciju.

- Čekamo još dodatne analize koje će Ministarstvo zatražiti od DORH-a, a odnose se na bušotine koje su se radile u okviru istrage pa ćemo vidjeti eventualnu onečišćenost na dubinama na predmetnoj lokaciji - rekla je ministrica Vučković.