INCIDENT U MINNESOTI

Analizom utvrđeno: Evo čime je političarka poprskana, napao ju veliki pristaša Donalda Trumpa

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
2
Foto: Maria Alejandra Cardona

Tijekom javnog skupa u Minneapolisu muškarac je iz publike poprskao američku zastupnicu Ilhan Omar nepoznatom tekućinom. Nastala je panika, a forenzika je kasnije otkrila o čemu se zapravo radilo.

Američka zastupnica Ilhan Omar napadnuta je tijekom javnog skupa u Minneapolisu kada ju je muškarac iz publike poprskao tekućinom iz šprice. Iako je situacija isprva izazvala paniku zbog nepoznate supstance, forenzička analiza kasnije je potvrdila da se radilo o jabučnom octu, javlja CNN. Omar nije ozlijeđena te je, unatoč šoku, odlučno nastavila sa svojim govorom.

Muškarac prskao tekućinom po zastupnici na događaju u Minnesoti 04:59
Muškarac prskao tekućinom po zastupnici na događaju u Minnesoti | Video: 24sata/reuters

Incident se dogodio u trenutku dok je Omar oštro kritizirala rad Ministarstva domovinske sigurnosti i pozivala na ukidanje Imigracijske i carinske službe (ICE). Muškarac, identificiran kao 55-godišnji Anthony James Kazmierczak, skočio je iz prvog reda i zaletio se prema govornici. Osiguranje i policija odmah su ga svladali na tlu i uhitili. Kazmierczak se sada suočava s optužbom za napad trećeg stupnja i zadržan je u pritvoru.

Pristaša Trumpa s kriminalnim dosjeom

Prema sudskim zapisima, napadač ima povijest kaznenih djela, uključujući osudu za krađu automobila staru nekoliko desetljeća te višestruke vožnje pod utjecajem alkohola. Na društvenim mrežama često je objavljivao sadržaj kojim podržava predsjednika Donalda Trumpa i kritizira demokratske političare.

Anthony James Kazmierczak poses for a Hennepin County Jail booking photograph after his arrest in Minneapolis
Foto: Hennepin County Sheriff

Napad su osudili brojni političari s obje strane spektra, no reakcija predsjednika Donalda Trumpa izazvala je najviše pozornosti. Samo nekoliko sati prije incidenta, Trump je na skupu u Iowi ponovno verbalno napao Omar. Nakon događaja u Minneapolisu odbacio je njegovu ozbiljnost i bez ikakvih dokaza sugerirao da ga je sama inscenirala.

​- Vjerojatno je sama sebe poprskala, poznavajući nju - izjavio je Trump za ABC News.

