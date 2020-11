Andrej (3) živi u kući od blata punoj miševa: Teško govori i hoda, a mama ima epilepsiju

Dječak ima malformacijski sindrom. Teško govori i hoda. A majka ima epilepsiju, vidi samo 30%. Njih troje žive u Ilači kraj Tovarnika, u trošnoj kući od blata. Pokrenuta je i humanitarna akcija

<p>Naš Andrej (3) ima malformacijski sindrom, krivo mu je srasla čeona kost i zaostaje u razvoju. Prohodao je prije pola godine, kreće se vrlo teško. Rekao bih da je u razvoju na razini djeteta od godinu i pol dana. Slabo govori. Samo ‘mama’, ‘tata’ i ‘daj’. Ali on je super veselo dijete, zna se tko je glavni u kući.</p><p>Govori nam to <strong>Mario Jakab (35) </strong>iz Ilače kraj Tovarnika, koji sa suprugom Kristinom i sinom Andrejem živi krajnje skromno.</p><h2>Pogledajte video: Žive u blatnoj kući punoj miševa</h2><h2>Kuća od blata</h2><p>Tko ih zna, kažu nam, u kući koju “jednostavno treba srušiti bagerom”.</p><p>Mario nastavlja govoriti o Andreju:</p><p>- Ne voli toliko nepoznate ljude, Djeda Mraza šutnuo je jednom nogom, ali kad vidi kokoš, ode za njom, raspameti se - smije se otac dok prepričava sinove zgode, a u njegovu glasu ne osjeti se gorčina, nema patetike, neke težine u glasu.</p><p>No tko je bio u njihovu domu osjetio bi onaj nemir, duboki osjećaj koji “viče” da niti jedno dijete ne zaslužuje odrastati u uvjetima u kojima odrasta Andrej. Njegov dom je poluraspadnuta kuća od ćerpiča u Ilači, malome mjestu kraj Tovarnika.</p><p>Baranjci i Slavonci dobro znaju da je ćerpič nepečena cigla, napravljena od blata.</p><p>U tu trošnu kuću davno su se uselili miševi i štakori, dok je godinama zjapila prazna.</p><p>Sad se cijela klima kao babin zub, ali to je jedini dom za Andreja, Marija i majku Kristinu (35).</p><h2>Ne stavljaju otrov u kući</h2><p>Nema tog otrova koji bi potamanio gamad koja se noću čuje, prepričava otac.</p><p>I svejedno sve to govori kroz smijeh, okreće na pozitivu, ne prepušta se pesimizmu jer što će u svom jadu nego zbijati dobre šale, pa za miševe kaže da se noću čuju kao da na tavanu imaju bivole, a ne dlakave glodavce.</p><p>- Tri godine ovdje nitko nije živio. Vlasnica je u Americi, pregovarali smo da plaćamo najamninu, čak i da kupimo kuću. Na kući ima nešto zidova od rigipsa u kojima su rupe bile toliko velike da sam ruku mogao gurnuti unutra. Izdubili su ih štakori i miševi. Zatvarao sam pomalo rupe, gipsao, punio ih pur pjenom, lijepio. Trujemo glodavce koliko možemo izvan kuće. Imamo mačku i pse, ali te gamadi je toliko da se ništa ne može. U dvorištu je orah, pa sad noću slušamo kako orahe sele gore na tavan. Cijelu noć ih koturaju - kaže Mario kroz smijeh i tu dometne onu šalu kako im se čini da imaju bivole na tavanu.</p><p>Zbog Andreja u kuću ne stavljaju otrov za glodavce, ali zato ništa od posuđa ne koriste a da to još jednom ne operu. Jer nikad se ne zna jesu li šape glodavaca noću prošetale preko koje čaše, tanjura, vilice...</p><p>Zbog dječaka svaki dan dezinficiraju podove. I tako ukrug. Ne ide im na ruku ni što im je prvi “susjed” svinjac.</p><p>Susjed uzgaja svinje, pa ondje ima mnogo hrane, za mišju gozbu.</p><p>Ondje žive već četiri godine. Mario ne radi, brine se za obitelj jer i mama Kristina ima teški oblik epilepsije.</p><p>- Prvi je napadaj dobila kad je imala pet godina, nakon preleta aviona u Domovinskom ratu iznad Ilače. Bilo je godina kad bi u jednom danu imala po dva epinapadaja, a onda period kad je bila mirna 16 mjeseci. Taman se uljuljamo pa se opet dogodi - prepričava Mario.</p><h2>Mala primanja</h2><p>Sad većinu napadaja ima tijekom spavanja, ali zbog bolesti i skrbi o Andreju ne radi.</p><p>Dan počinje s četiri tablete protiv epilepsije a završava s pet tableta. Izgubila je vid 30 posto, potkraj godine čeka odlazak u Zagreb, u KBC Sestre milosrdnice, radi dogovora za operaciju mrene.</p><p>Uza sve te probleme, Mario je prestao raditi jer nikad ne zna kad će supruga imati napadaj, a Andrej traži cjelodnevnu skrb. Prepričava i kako izgleda kad njegova supruga ima napadaj.</p><p>- Zgrči se, prestane disati, počne se tresti, poplavi... Tko nije doživio, to izgleda strašno - kaže Mario.</p><p>Pitamo kako sad provode dane.</p><p>- Igrajući se! Ja, supruga i Andrej cijeli se dan družimo. On je nevjerojatno veselo dijete, obožava životinje - opet okreće na smijeh otac.</p><p>Od čega žive?</p><p>- Primamo 1500 kuna osobne invalidnine te 831 kunu dječjeg doplatka. A režije? Naša kuća kao da je nuklearka, pa imamo struje 470 kuna, tu su voda i internet, režije se popnu na 1000 kuna - govori otac.</p><p>No uvijek ima ona neka iskra koja skrene tužne priče na neke ljepše staze.</p><p><strong>Vesna Ribarić iz Zagreba i Tomislav Baotić</strong> iz Tovarnika kraj Ilače odlučili su da neće samo gledati njihovu tužnu priču nego su pokrenuli veliku humanitarnu akciju.</p><p>Tomislav kao predsjednik Humanitarne udruge Slavonsko srce već ima “utrka u nogama” kad je riječ o pomaganju drugima, pa je odlučio za ovu obitelj učiniti nešto veliko. Kod njih je bio nekoliko puta.</p><p>- Ako me pitate gdje oni žive, to je strašno. Ta je kuća dobra jedino za rušenje. Iz dvorišta se ulazi odmah u sobu, nema hodnika ili predsoblja. Njihov dom sastoji se od špajza, kupaonice, malog dnevnog boravka i spavaće sobe, u kojoj su krevet za roditelje i Andrejev krevetić. To je sve što imaju. Radijator im je puknuo, kuću od ćerpiča teško je zagrijati, u njoj je vrlo vlažno. Bili smo kod njih i to je strašno. U kuću su se uvukle stjenice. Srce vas boli, i dijete u tome mora živjeti - govori nam Tomislav.</p><h2>Humanitarka u tijeku</h2><p>Zato je registrirao humanitarnu akciju kojom želi sakupiti 60.000 kuna i u Ilači kupiti noviju kuću za 45.000 kuna.</p><p>- Preostali novac utrošili bismo za uređenje i postavljanje priključka za vodu – kaže Tomislav.</p><p>Dosad su sakupili malo više od 20.000 kuna.</p><p>Ali otac Mario već mašta o novom domu:</p><p>- Ma dat će Andreju njegova baka i kokice i pure da za njima trčkara u novom domu, imali bismo i ovce jer tata i Andrej vole janjetinu. Mama je ne voli, pa neka ona jede krumpire. Završio sam poljoprivrednu školu i san mi je imati OPG pa proizvoditi i prodavati svoje proizvode. Imat će naš Andrej svega, samo da uspijemo – veseli se otac Mario.</p><p>Ako se želite uključiti u humanitarnu akciju koju je pokrenula udruga Slavonsko srce, možete to učiniti pozivom na humanitarni telefon 0609005, a svakim pozivom donira se 6,35 kuna.</p><p>Drugi način je uplata novčanih priloga na poseban račun koji je otvoren kod Privredne banke Zagreb, IBAN: HR7223400091511063090.</p><p>Treći način je sudjelovanje u humanitarnoj aukciji slika, nakita, knjiga i ručnih radova na Facebook stranice “Humanitarna aukcija Pomoć za Andreja”.</p>