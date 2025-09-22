Želim vam svako dobro u novoj 5786. godini te da blagdane provedete mirno i radosno, zajedno s obitelji i prijateljima, poručio je
UPUTIO ČESTITKU
Andrej Plenković čestitao Roš Hašanu, Jom Kipur i Sukot
Predsjednik Vlade Andrej Plenković uputio je u ponedjeljak čestitku građanima židovske vjeroispovijesti u povodu blagdana Roš Hašane, Jom Kipura i Sukota.
„Svim vjernicama i vjernicima židovske vjeroispovijesti od srca čestitam Roš Hašanu te nadolazeće blagdane Jom Kipur i Sukot.Uz tradicionalni pozdrav 'Lešana tova tikatevu - Budite upisani za dobru godinu!', želim vam svako dobro u novoj 5786. godini te da blagdane provedete mirno i radosno, zajedno s obitelji i prijateljima“, navodi se u čestitki predsjednika Vlade.
