Stiže toplinski val: DHMZ upalio alarme, evo gdje će biti najgore

Sunčano i vruće vrijeme očekuje Hrvatsku u srijedu, prognoziraju iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva. Puhat će slab do umjeren jugoistočni i južni vjetar. Na Jadranu će ujutro mjestimice biti umjerene bure, a potom će zapuhati jugozapadni, na otvorenom moru i sjeverozapadni vjetar.

Zbog visokih temperatura DHMZ je za riječku, splitsku i dubrovačku regiju izdao žuto upozorenje, što znači da vremenske prilike mogu biti potencijalno opasne. Poseban oprez preporučuje se starijim osobama, kroničnim bolesnicima i maloj djeci.

Foto: DHMZ

Meteorolozi HRT-a upozoravaju da je riječ tek o početku novog toplinskog vala. Hrvatska će se sljedećih dana nalaziti pod utjecajem prostrane anticiklone i dotoka sve toplijeg zraka, zbog čega će se zadržati stabilno, pretežno sunčano i sve toplije vrijeme.

Jutra će u unutrašnjosti još neko vrijeme biti razmjerno svježa, osobito u gorju, no dnevne temperature postupno će rasti. U drugom dijelu tjedna u pojedinim će krajevima biti i vrlo vruće.

Foto: DHMZ

Na Jadranu će prevladavati sunčano vrijeme uz vruće dane i sve toplije noći. Od petka bi temperatura zraka mjestimice mogla prelaziti 35 stupnjeva. Tek će slab do umjeren maestral tijekom dana te burin noću i ujutro donositi kratkotrajno osvježenje.

Temperatura mora bit će oko 25 stupnjeva, a idućih dana mogla bi još blago porasti.

Kako će vrućina jačati, tako će se proširivati i meteorološka upozorenja. DHMZ je za četvrtak upozorenja izdao za veći dio Hrvatske. Za riječku i splitsku regiju bit će na snazi narančasto upozorenje, koje označava opasne vremenske uvjete, dok će za dubrovačku regiju i veći dio kontinentalne Hrvatske vrijediti žuto upozorenje.