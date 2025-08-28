Andrej Plenković: 'Do kraja godine prosječna mirovina će premašiti 700 eura'

S novim usklađenjem mirovina, prema kojem se aktualna vrijednost mirovine povećava za 6,48 posto, te godišnjim dodatkom i drugim mjerama do kraja godine će sveukupna prosječna mirovina premašiti 700 eura, kazao je premijer Andrej Plenković na početku sjednice Vlade.

Isplatom godišnjeg dodatka na mirovinu umirovljenicima u prosincu, te uz novo usklađivanje i druge mjere Vlade prosječna sveukupna mirovina premašiti će 700 eura, ona je danas 648 eura a 2016. godinu bila je 357 eura, rekao je Plenković u uvodnom govoru.

„S novim usklađenjem idemo prema ostvarenju našeg cilja, a to je da nam prosječna sveukupna mirovina do kraja mandata naše vlade dođe na razinu od 800 eura”, dodao je.

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje donio je odluku da od 1. srpnja aktualna vrijednost mirovine povećava se za 6,48 posto i sada iznosi 14 eura i 45 centi. Uvećane mirovine bit će isplaćene u rujnu uz mirovinu u kolovozu, zajedno s razlikom za srpanj.

Riječ je o najvećoj stopi usklađivanja od 1999. godine, naglasio je Plenković podsjetivši da je od 1. srpnja na snazi novi zakon kojim je poboljšana formulu usklađivanja za umirovljenike sa 70 naprema 30 na 85 naprema 5 uzimajući u obzir indeks potrošačkih cijena i rast plaća.