Komentari 8
ZATVORILI SLJEMENSKU CESTU! Neki auti zapeli, sad više nitko ne može gore. A ni dole...

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
46
Zagreb: Guranje automobila kojima je uspon na Sljeme problematičan | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Sljemenska cesta zatvorena je za sav promet zbog snježnih nanosa i nekoliko zaglavljenih vozila koja blokiraju prolaz

Zbog izrazito nepovoljnih vremenskih uvjeta i snježnih nanosa, Sljemenska cesta je službeno zatvorena za sav promet. Odluka o zatvaranju donesena je nakon što je nekoliko osobnih vozila, unatoč upozorenjima, ostalo zaglavljeno na dionici prema vrhu, što je onemogućilo normalno kretanje.

Komentari 8
