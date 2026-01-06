Sljemenska cesta zatvorena je za sav promet zbog snježnih nanosa i nekoliko zaglavljenih vozila koja blokiraju prolaz
KAOS
ZATVORILI SLJEMENSKU CESTU! Neki auti zapeli, sad više nitko ne može gore. A ni dole...
Zbog izrazito nepovoljnih vremenskih uvjeta i snježnih nanosa, Sljemenska cesta je službeno zatvorena za sav promet. Odluka o zatvaranju donesena je nakon što je nekoliko osobnih vozila, unatoč upozorenjima, ostalo zaglavljeno na dionici prema vrhu, što je onemogućilo normalno kretanje.
Uskoro više...
