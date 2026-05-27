NOVI GUVERNER HNB-A

Andrej Plenković o Žigmanu: 'Kompetentan je i iskustan, može jako dobro voditi HNB'

Piše HINA,
Zagreb: Premijer Plenković otvorio Tjedan Hrvata izvan RH i izložbu "Umjetnost grafike" Virgilija Nevjestića | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL

Predsjednik Vlade Andrej Plenković izjavio je u srijedu da je Ante Žigman kompetentan i stručan te da posao guvernera Hrvatske narodne banke može itekako dobro obavljati

Žigman je kompetentan i stručan za te teme i smatramo da on taj posao može itekako dobro obavljati, rekao je predsjednik Vlade i dodao kako su kao stranka za njega dobili i potporu svojih koalicijskih partnera pa su odlučili upravo njega predložiti Hrvatskom saboru za mjesto guvernera HNB-a. Naglasio je i da brak ne bi trebao ograničavati aktivnost u javnom životu. Ministrica (regionalnoga razvoja i fondova Europske unije) Nataša Mikuš Žigman je članica Vlade neovisno o tome što joj suprug radi, rekao je Plenković te dodao kako misli da i on isto tako ima slobodu da, nakon što je Ante Žigman bio na čelu Hanfe, može biti i na čelu HNB-a.

Naglasio je da je bitna stručnost gospodina Žigmana, njegova želja da radi taj posao i da vjeruje kako će ga jako dobro raditi.

Plenković je podsjetio da postoji rok kada je u Hrvatskom saboru ponuđena mogućnost, svim saborskim klubovima, da predlože svoga kandidata za guvernera Hrvatske narodne banke. 

Pogledajte što sve ima novi šef HNB-a: Stan, vikendicu, dionice, obveznice. Ni plaća nije loša

Nakon dugog niza godina, gospodin Boris Vujčić je postao drugi čovjek Europske središnje banke, pa se u prvoj trećini njegova trećeg mandata mjesto guvernera HNB-a upraznilo. To je mjesto, dodao je, na koje u smislu posla i kvalifikacijama koje se očekuju treba doći izrazito iskusna, kompetentna i stručna osoba.

Ante Žigman je ekonomist, počeo je svoju karijeru u HNB-u, radio je u poslovnim bankama, a također je bio u Ministarstvu financija kao državni tajnik, rekao je Plenković i dodao da je niz godina na čelu Hanfe, nadzorne agencije za sve druge financijske institucije koje nisu banke. A ima i zrelu životnu dob, dodao je Plenković.

Ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš Žigman podsjetila je da je njezin muž cijeli svoj put gradio u financijskom sektoru. Ovaj prijedlog će poduprijeti, vjerujem, Hrvatski sabor, dodala je.

