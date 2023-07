Andrej Plenković opet briljirao: 'Skrolajte malo po webu Vlade i pogledajte što mi sve to radimo'

Premijer Andrej Plenković jučer nije dao niti jedan konkretan odgovor na niti jedno od niza postavljenih pitanja vezanih uz novu plinsku aferu u kojoj je sudjelovao HEP, a koja se tiče preprodaje viška plina po bizarnim cijenama, čak i po jedan cent. Na to se u svom izvanrednom obraćanju putem televizija osvrnuo jučer i predsjednik Zoran Milanović poručivši kako HDZ pokorava strateške gospodarske subjekte ne bi li kontrolirao tokove novca. Odgovore premijer nije imao ni danas. Jer nije HEP jedina tema kojom se njegova Vlada bavi. Pozvao je sve da odu na stranicu Vlade i uvjere se što to oni sve rade i koliko obveza imaju.

- Ne, to nije stvar koja se može saznati preko noći. Ja bih zamolio vas i sve ostale da malo prate dnevni red obveza i aktivnosti koje mi imamo. Odite na web stranicu Vlade i malo "skrolajte" unatrag pa vidite što mi sve radimo. Ja sam jučer vrlo jasno zatražio od ministra gospodarstva da zatraži očitovanja svih aktera, kada se prikupe i analiziraju, utvrde fakti, donosit ćemo bilo kakve sudove i odluke o toj temi. A to da je on iskoristio blesimetar poslanicu kada nema rata, epidemije, poplave, požara, blagdana, Dana državnosti koji on negira, za političko optuživanje Vlade, onda je jasno da je riječ o osobi koja glumi šefa oporbe, a nema nikakve veze s onim što su njegove dužnosti - kazao je.

Obzirom da se već danima opravdava na pitanja o HEP-u silnim obvezama, novinari su ga upitali ne bi li mu raščišćavanje ove teme trebao biti prioritet. Ipak se radi o državnoj kompaniji, koja gubi milijune - novac svih nas.

- Meni je sve prioritet. Ali idemo se vratiti - rekao je i opet okrenuo priču na Milanovića, ali i sve ono što je Vlada učinila da bi građani imali plin po priuštivim cijenama. Dakle, nevezano za postavljeno pitanje i uopće ovu aferu i rasvjetljavanje svih činjenica tko je plin kupovao, po kojim cijenama, koliko je profitirao, tko je odluke donosio...

- Za razliku od blesimetar poslanice i nemogućnosti da netko na press konferenciju dođe netko iz medija, mi smo otvoreni za sve pa ću još jednom ponoviti. Što se tiče prioriteta Vlade glede energetske sigurnosti, ako je jedna Vlada pokazala da joj je važna dobrobit građana, gospodarstva, institucija, onda je to naša jer smo mi svima njima u krizi omogućili priuštivu cijenu plina. 120.000 ljudi bi ostalo bez opskrbljivača i plina da nije bilo Vladine uredbe da HEP otkupljuje plin od INA-e. To je ono što je dobro i pozitivno. Vezano i za ovu temu, nikome neće doći u pitanje opskrba i cijena plina - rekao je.

Ovakva kompleksna tema poput trgovanja s viškovima plina koji su našli u sustavu, ponovio je, zahtjeva temeljitu analizu.

- Kada bude gotova, onda ćemo o tome govoriti - rekao je.

Na opasku novinara da nije odgovorio na pitanje je li saznao tko je i po kojim cijenama kupovao plin, Plenković je uzvratio kako je odgovorio vrlo temeljito.

- Odgovorio sam baš na sve. Ta trivijalna teza da bi netko poput mene, tko je predsjednik Vlade i na presicama non-stop i odgovara na sva pitanja i ni u jednom trenutku ne diskriminira bilo koga, ne stoji. Odgovorio sam ono što u ovom trenutku znam. Ne pretražujem ja osobno papire i zato sam dao nalog ministru gospodarstva da prikupi sva saznanja. Kada se to prikupi, analizira, mi ćemo o tome razgovarati - rekao je.