Andrej Plenković: Promjena u Mađarskoj otvara prostor za nove odnose s Hrvatskom

Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je u ponedjeljak da pobjeda Petera Magyara na izborima u Mađarskoj predstavlja političku promjenu koja otvara prostor za nove odnose između Hrvatske i Mađarske te deblokadu odluka Europske unije o potpori Ukrajini

U izjavi za medije u Mostaru Plenković je rekao da je riječ o „političkoj promjeni voljom birača u Mađarskoj“, dodajući da je već razgovarao s Magyarom i čestitao mu na pobjedi. Po njegovim riječima, ova promjena vlasti otvara prostor za redefiniranje bilateralnih odnosa. Naglašavajući da je Magyar "dio naše političke obitelji, on je dio europskih pučana", kazao je da je sada trenutak da "stavimo na nove temelje naše odnose" i "pokušamo rješavati otvorena pitanja.“

Izrazio je očekivanje da će se razgovori s novom mađarskom vladom voditi na novim temeljima i razriješiti dugogodišnji prijepori. Nije govorio o tome na koje prijepore misli.

Premijer je dodao da jednako tako očekuje i pomake iz Budimpešte na razini odlučivanja unutar Europske unije.

„Prigoda je to i za deblokadu određenih procesa kad je riječ o važnim odlukama na razini Europske unije o potpori Ukrajini koji su u ovom trenutku bili blokirani, neovisno o tome što smo na najvišoj političkoj razini u prosincu postigli konsenzus“, kazao je Plenković. 

Mađarska pod premijerom na odlasku Viktorom Orbanom blokirala je usvajanje EU paketa pomoći za Ukrajinu vrijedan 90 milijardi eura.

