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DORH PODIGAO OPTUŽNICU

Maloljetnici namamili mladića (32) s poteškoćama na susret s 'maloljetnicom' pa ga pretukli

Piše Iva Tomas,
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Maloljetnici namamili mladića (32) s poteškoćama na susret s 'maloljetnicom' pa ga pretukli
Foto: Facebook

Optužnicom im se stavlja na teret da su 21. srpnja 2025., u večernjim satima na području Primorsko-goranske županije, namamili 32-godišnjaka na mjesto događaja putem društvene mreže

Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci podiglo je optužnicu protiv četvorice maloljetnika i trojice mlađih punoljetnika koje tereti da su prošlog ljeta namamili 32-godišnjeg muškarca na susret te ga potom teško pretukli. Napad se dogodio 21. srpnja 2025. godine na riječkom Zametu. Nekoliko maloljetnika preko interneta se 32-godišnjaku, koji ima zdravstvene poteškoće, predstavilo putem lažnog profila na društvenim mrežama. Nakon dopisivanja je dogovoren susret, a dočekala ga je skupina mladića koja ga je fizički napala.

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Iako se isprva govorilo o trojici napadača, istraga je utvrdila da je u napadu sudjelovalo čak sedam osoba. Riječ je o četvorici maloljetnika rođenih 2008. i 2009. godine te trojici mlađih punoljetnika rođenih 2005. i 2006. godine.

Kako se neslužbeno doznaje, napad navodno nije bio motiviran osobnom mržnjom, nego sumnjom koju su sami napadači stvorili da 32-godišnjak ima neprimjerene sklonosti prema maloljetnicima. Otac napadnutog muškarca ranije je rekao da je njegov sin kontakt ostvario preko lažnog profila. Mladići su navodno tijekom ispitivanja izrazili žaljenje zbog posljedica napada te tvrdili da nisu namjeravali izazvati tako teške ozljede.

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Tužiteljstvo je za četvoricu maloljetnika predložilo produljenje mjera opreza zabrane približavanja žrtvi, zabrane uspostavljanja kontakta, zabrane uhođenja ili uznemiravanja te nastavak nadzora Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Za trojicu mlađih punoljetnika također je zatraženo produljenje mjera opreza zabrane približavanja i kontaktiranja žrtve te zabrane njezina uznemiravanja. 

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Komentari 4
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