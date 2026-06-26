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HUMANITARNA KRIZA

Andrej Plenković: Zasad nema stradalih Hrvata u Venezueli, razmatramo kako pomoći zemlji

Piše HINA,
Čitanje članka: 4 min
Andrej Plenković: Zasad nema stradalih Hrvata u Venezueli, razmatramo kako pomoći zemlji
Foto: Pixsell/Reuters

Zasad nema informacija da u potresu u Venezueli ima hrvatskih državljana, a Hrvatska razmatra načine kako pomoći toj zemlji u toj humanitarnoj krizi, rekao je na sjednici vlade u petak premijer Andrej Plenković

“Naš veleposlanik sa sjedištem u Brazilu koji je akreditiran i u Venezueli kazao je da zasad nema pouzdanih informacija o eventualnim stradanjima hrvatskih državljana ili Hrvata koji žive u Venezueli”, rekao je predsjednik vlade.

“Također, zatražili smo od ministarstava vanjskih poslova, unutarnjih poslova i financija da u dogovoru s drugim partnerima izvidimo kako najprimjerenije pomoći s hrvatske strane”, najavio je Plenković.

Aftermath of earthquakes in La Guaira Aftermath of earthquakes in La Guaira
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Foto: Maxwell Briceno

Potres magnitude 7,5 po Richteru koji je je u srijedu pogodio Venezuelu bio je najsnažniji u više od 100 godina, prema podacima američkog geološkog zavoda (USGS), a mnoge države su ponudile pomoć toj latinoameričkoj zemlji. 

Najteže pogođeno područje dvama potresima od 7,2 i 7,5 po Richterovoj ljestvici je La Guaira, sjeverno od glavnog grada Caracasa, gdje se nalaze oštećena međunarodna zračna luka Maiquetia, koja je zatvorena, i obalni grad Catia la Mar, gdje se urušilo nekoliko zgrada. 

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Satelitske snimke pokazuju razmjere uništenja u Venezueli

“Izražavamo veliko žaljenje zbog dva razorna potresa magnitude koji su pogodili Venezuelu, a osjetili se i u Kolumbiji i na karipskim otocima”, rekao je Plenković. 

U petak se nastavlja potraga u ruševinama zgrada kako bi se pokušali spasiti mogući preživjeli, dva dana nakon katastrofe u kojoj je prema najnovijim službenim podacima poginulo najmanje 235 ljudi, a tisuće se vode kao nestale.

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