Andrija Mikulić i njegov kum Krasić idu u istražni zatvor!

S lovišta na zadržavanje, ispitivanje pa istražni zatvor. Takav je ovotjedni put bivšeg glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića. On i njegov kum Dragan Krasić idu na 30 dana iza rešetaka u Remetincu.

- Sudac istrage prihvatio je u cijelosti zahtjev Uskoka i oba okrivljenika idu u istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Ukupno je 22 svjedoka koje treba ispitati - rekao je zamjenik v.d.v ravnatelja Uskoka Vedran Libl.

Zanimljivo, tamo se od veljače nalazi i Josip Šincek koji je svog uhićenja tvrdi da je Mikulić od njega tražio pola milijuna eura mita. Kako smo već pisali, Mikulić je bio pod mjerama zbog sumnje u korupciju dok je radio na istrazi protiv Šinceka.

Ivica Vugrinec i Goran Večković su još u petak navečer pušteni da se brane sa slobode jer su sve priznali istražiteljima. Bivši državni inspektor Andrija Mikulić iznosio je sinoć obranu na ispitivanju u Uskoku preko dva sata. Prema njegovim odvjetnicima, negirao je krivnju. Kao što smo već pisali da će se dogoditi, HDZ Zagreb je odlučio protiv Mikulića pokrenuti stegovni postupak i zamrznuti njegovo članstvo do eventualne pravomoćnosti presude. To je praksa koju imaju sa svim uhićenim članovima.

Uskok je upravo objavio detaljno priopćenje o provođenju istrage protiv Andrije Mikulića u kojem navode da traže istražni zatvor protiv bivšeg glavnog državnog inspektora i njegovog kuma. Prema Uskoku, dvojac je primio 190 tisuća eura mita. Kako smo već pisali, Vugrinec i Večković su sve priznali, a u Uskokovom priopćenju se ne vidi veza između njih dvoje. To postavlja novo pitanje: ima li još poduzetnika koje su Mikulić i Krasić tražili mito?