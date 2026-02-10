Podigli optužnicu: Časna je sve izmislila, snimile su je i kamere. Na kraju sve priznala policiji

Časna sestra Marija (35), optužena je za lažno prijavljivanje kaznenog djela jer je krajem prošle godine policiji prijavila da ju je na zagrebačkoj ulici nožem izbo migrant koji je navodno vikao 'Alahu ekber', piše Jutarnji list. Prema optužnici Općinskog kaznenog državnog odvjetništva u Zagrebu, sestra je doista zadobila ubodnu ranu u trbuh, ali je sama nanijela ozljedu u svom domu nožem koji je prethodnog dana kupila u trgovini u Importanne Galleriji.

Sve je počelo 28. studenoga 2025. kada je liječnik iz bolnice nazvao policiju i rekao da su na kirurgiji primili ženu s ubodnim ranama koja tvrdi da ju je netko napao na ulici oko 13.30. Sestra je policiji opisala napadača i mjesto na kojem se to navodno dogodilo, Ulicu Doline. Policajci su odmah izašli na teren i pregledali videonadzor te tragove na mjestu koje je navela. Niti su našli bilo kakvu krv na cesti, niti su kamere u vremenu koje je navela uhvatile njezino kretanje.

Policajci su potom otišli u njenu kuću jer je rekla da je otišla doma da bi sprala krv. No tamo su našli tragove brisotina krvi i tu se nastavio očevid. U smeću kraj kuće su našli krvavu bijelu majicu, mokri WC papir sa zgužvanim klupkom smeđih dlaka, crne čarape, britvicu i plastični omot te nož.

Kriminalisti su zatim pregledali videomaterijale i račune od prethodnog dana, 27. studenoga. Na snimkama nadzornih kamera jasno se vidi kako časna Marija u 14:47 ulazi u trgovinu u Importanne Galleriji i kupuje kuhinjski nož, koji plaća i sprema u bijelu torbu. Taj isti nož kasnije je pronađen u crnoj vrećici pokraj kontejnera za otpad kod njezina doma, s tragovima krvi i sitnim dlačicama. Našli su i podatke taksi vožnji od dana 'napada' i sva su joj saznanja i predočili.

Psihijatrijska obrada u Klinici za psihijatriju nije ukazala na ozbiljnije psihičke poremećaje ili psihotično doživljavanje, iako je vještak utvrdio da joj je sposobnost uvida i upravljanja vlastitim postupcima bila djelomično smanjena, no ne značajno. Na temelju svega, tužiteljstvo je predložilo da sud sestru Mariju kazni uvjetnom zatvorskom kaznom uz trogodišnji rok provjeravanja i novčanu obvezu za troškove postupka.