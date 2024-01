ANKETA Dižete li se trudnicama i starijima u prijevozu i pustite li ih u redu? Mnogi to odbijaju...

Tko koristi javni prijevoz u Hrvatskoj, kao i diljem svijeta, zna da su problemi oko bontona u prometu svakodnevica.

Nije uvijek pravilo da će se svatko dići starijem čovjeku ili trudnici u visokom stupnju trudnoće...

ANKETA:

Krajem 2023. godine je Michael iz SAD-a odlučio na Redditu podijeliti detalje neugodnog iskustva koje je doživio tijekom petosatnog leta avionom. Rezervirao je sjedalo do prolaza u stražnjem dijelu aviona zbog medicinskih problema koji ponekad zahtijevaju brzi pristup kupaonici. Tada mu je prišla trudnica i zamolila ga da zamijene mjesta kako bi i ona bila blizu kupaonice, no on je to pristojno odbio.

'Stjuardese nisu htjele posredovati kad je trudnica nastavila inzistirati da se preselim na neko drugo mjesto', napisao je te zamolio druge za mišljenje o tome je li pogriješio. Većina ih se složila da nije trebao ustupiti svoje mjesto pa makar žena i bila trudna...