ANKETA Evo kolika je prosječna hrvatska plaća: Kolika je vaša?

ANKETA Evo kolika je prosječna hrvatska plaća: Kolika je vaša?
Raspodjela prosječna plaće prema decilima pokazuje da i dalje dvije trećine zaposlenih u pravnim osobama ima plaću manju od prosječne, a jedna trećina veću

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća u pravnim osobama za veljaču iznosila je 1.527 eura, što je u odnosu na siječanj nominalno više za 1,1 posto, a realno za 0,8 posto dok je u odnosu na veljaču prošle godine nominalno više za 7,8 posto, a  realno za 3,9 posto, objavio je u utorak Državni zavod za statistiku (DZS). 

Medijalna neto plaća za veljaču iznosila je 1.282 eura, što znači da je polovina zaposlenih imala manje, a druga polovina više od toga iznosa. Medijalna plaća za veljaču manja je za 1,7 posto u odnosu na siječanj, a u odnosu na veljaču prošle godine veća je za 9,1 posto.

ANKETA Evo kolika je prosječna hrvatska plaća: Kolika je vaša?

Najviša prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za veljaču isplaćena je u proizvodnji osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka, u iznosu od 4.281 eura, a najniža u proizvodnji odjeće, u iznosu od 988 eura.

Raspodjela prosječna plaće prema decilima pokazuje da i dalje dvije trećine zaposlenih u pravnim osobama ima plaću manju od prosječne, a jedna trećina veću.

Plaću do 859 eura imalo je deset posto zaposlenih, 20 posto do 949 eura, a 30 posto do 1.031 eura. S neto plaćom za veljaču do 1.146 eura bilo je 40 posto zaposlenih, a slijedi medijan odnosno 50 posto s plaćom do 1.282 eura. Šesti decil je 1.444 eura što znači da je 60 posto zaposlenih imalo plaću do toga iznosa. Prosjek od 1.527 eura je između šestog i sedmog decila, tako da je plaću manju ili jednaku prosjeku imalo oko dvije trećine zaposlenih u pravnim osobama.

Komentari 2
