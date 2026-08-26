Šef CIA-e doletio u Moskvu kako bi spriječio Treći svjetski rat?

Šef CIA-e, John Ratcliffe, odletio je u Moskvu na tajne razgovore s Rusima u jeku eskalacije rata u Ukrajini i sve češćih prijetnji između Rusije i članica Koalicije voljnih i NATO-a. Kremlj u posljednje vrijeme šalje ozbiljna upozorenja UK-u i SAD-u zbog podrške i naoružavanja Ukrajine koja sve dublje i češće gađa Rusiju.

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Ratcliffe je proveo oko četiri sata u Moskvi. Obavještajni izvori ranije su sugerirali da Vladimir Putin planira pokrenuti vojnu mobilizaciju velikih razmjera protiv Ukrajine, kao i napade na NATO.

Beth Sanner, bivša zamjenica ravnatelja američke Nacionalne obavještajne službe za integraciju misija, pretpostavlja da je Ratcliffe tamo boravio kako bi Putinu prenio izravno upozorenje.

Slično rezonira i novinar Michael Weiss.

- Rekao bih da je Ratcliffe u Moskvi kako bi upozorio na rusku eskalaciju prema Europi/NATO-u. To je povezano s američkim obavještajnim podacima podijeljenim s Poljacima, Baltima i Skandinavcima, a dolazi usred primjetnog porasta sumnjivih sabotažnih operacija GRU-a i aktivnosti ruskih dronova. Pogledajte Njemačku, Bugarsku, Rumunjsku itd. Za razmjenu zarobljenika ne treba vam direktor CIA-e. Ratcliffe je ujedno i najviše proukrajinski nastrojen dužnosnik u administraciji, odgovoran za pomoć Kijevu pri napadima u dubinu teritorija. Kontekst je ovdje važan: Bill Burns je otišao u Moskvu 2021. kako bi upozorio Putina protiv... invazije na Ukrajinu - objavio je.

If I had to wager, I’d say Ratcliffe is in Moscow to warn about Russian escalation against Europe/NATO. Linked to U.S. intelligence shared with Poles, Balts and Scandinavians, and comes amid a noticeable uptick in suspected GRU sabotage operations and Russian drone activity. See… — Michael Weiss (@michaeldweiss) August 25, 2026

Hibridno ratovanje

Tijekom ljeta 2026. godine zabilježen je val hibridnih napada i sigurnosnih incidenata diljem Europe, za koje zapadne obavještajne službe sumnjiče ruske operative i vojni aparat.

Početkom kolovoza (4.–5. kolovoza) u zračnoj luci Leipzig/Halle – ključnom logističkom čvorištu za NATO i transport vojne opreme – pronađen je modificirani dron opremljen detonatorom i vojnim eksplozivom (RDX/heksogen). Nalazio se u neposrednoj blizini ukrajinskog teretnog zrakoplova Antonov. Njemačka nije direktno optužila Rusiju, ali je Merz rekao da sumnja na sabotažu izvana.

20. kolovoza rumunjski lovci F-16 presreli su i neutralizirali eksplozivni pomorski dron u blizini plinskog postrojenja Neptun Deep u Crnom moru (oko 80 nautičkih milja od Constanțe). Radilo se o izravnoj prijetnji strateškoj energetskoj infrastrukturi.

London i Moskva

Ujedinjena Kraljevina je odobrila deklasifikaciju i ustupanje tajnih tehničkih nacrta za komponente krstarećih raketa dugog dometa SCALP (Storm Shadow) kako bi se Ukrajini omogućila njihova domaća proizvodnja i sastavljanje u suradnji s Francuskom. Ova odluka, objavljena tijekom posjeta britanskog premijera Andyja Burnhama Kijevu izazvala je bijes u Kremlju.

Kao odgovor na ovaj potez i sve češću uporabu britanskih sustava za napade unutar ruskog teritorija, ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov uputio je iznimno oštro upozorenje Londonu. Lavrov je izjavio da Moskva proglašeno izravno sudjelovanje i tehničku podršku britanskih snaga u projektilnim napadima ima svako pravo smatrati izravnim ulaskom Velike Britanije u rat s Rusijom, dodavši da će London, što dublje ulazi u sukob, platiti znatno višu cijenu te se suočiti sa svim posljedicama takve eskalacije.