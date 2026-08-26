Pogledajte što je tip napravio od plaže na Murteru! Načelnik za 24sata: 'Izlazimo na teren'

Mene najviše fascinira ta trava. Hodala sam po njoj, to je kao na nogometnom igralištu. Dobro da travu nije stavio u more. Ljudskoj gluposti očito nema kraja, rekla nam je čitateljica o nakaradnom uništavanju prekrasne hrvatske obale na Murteru.

Foto: čitatelj/24sata

Nevjerojatno kako je to prošlo ispod radara, ali čini se da ova nakaradna plaža u Betini postoji godinama, točnije, najmanje sedam godina. Fotografija se na Google Mapsu vidi i 2019. godine.

Nazvali smo načelnika: Dečki iz komunalnog će izaći na teren

- Betina je malo mjesto. Imamo grupe na društvenim mrežama i vidim kako ta plaža izgleda. Čovjek je stavio umjetnu travu. Ja tu zelenu travu vidim iz svoje kuće i izgleda jako glupo, kao nogometno igralište - kaže čitateljica.

Dodaje kako se na toj plaži sama ne kupa, ali ondje svakodnevno prolazi i šeta.

Posebno joj smeta što je, kako tvrdi, dio prostora koji je tradicionalno bio kamenit dobio potpuno drugačiji izgled.

- Betina ima plažu duž cijelog mjesta, to je gotovo dva kilometra plaže i u pravilu je sve kamenje. Tu se ljudi sunčaju. A ovaj si je betonirao dio i sve prekrio umjetnom travom. Tu su suncokreti i ležaljke, ljudi tamo budu. To koriste gosti. Ja ne znam tko je vlasnik - govori.

Prema njezinim riječima, na slučaj su već upozoravali i nadležne. Navodi da je gospodin koji je pokrenuo inicijativu pisao načelniku Općine Tisno, a isto je učinila i sama, tražeći da netko izađe na teren i provjeri što se ondje događa.

Dečki iz komunalnog: Ne možemo ništa reći, pitajte načelnika

- Stvarno je ružno da je stavio tu travu - kaže čitateljica, koja smatra da ovakav zahvat ozbiljno narušava izgled mjesta.

O slučaju smo kontaktirali načelnika Općine Tisno Kristijana Jareba, koji nam se javio nakon upita i istaknuo kako će nadležni provjeriti situaciju na terenu.

- Ja sam načelnik općine, takve prijave idu prema komunalnim redarima. Nisam to vidio, imamo veliku obalu, ima puno problema. Prijava ima puno. Dečki će izaći na teren i vidjeti što se događa - rekao nam je Jareb.

Kontaktirali smo i komunalnog redara koji nam je rekao da nije ovlašten dati nikakve informacije, te nas je uputio ponovno na načelnika. Fotografija je izazvala lavinu komentara na društvenim mrežama.

- Idući level je staviti je u more, da se ne ubodu na ježinca - rekao je jedan čitatelj. Dugi je rekao kako je 'ovo bolesno'.

- Nema kraja primitivizmu i devastaciji okoliša. U šta se to pretvara ova, donedavno, Lijepa naša - navodi se u jednom od komentara. Drug navodi i kako je riječ o primitivizmu.

- Ovo je vise nenormalno koliko smo se udaljili od prirode i koliko si uništavamo prirodu kao da nije dio nas - dodao je komentator.