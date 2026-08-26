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NAKARADNO

Pogledajte što je tip napravio od plaže na Murteru! Načelnik za 24sata: 'Izlazimo na teren'

Piše Luka Safundžić,
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Pogledajte što je tip napravio od plaže na Murteru! Načelnik za 24sata: 'Izlazimo na teren'
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Foto: Čitatelj 24sata
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Načelnik općine rekao nam je kako će 'dečki iz komunalnog izaći na teren i vidjeti što se događa'. Dečki iz komunalnog rekli su nam da se obratimo načelniku. Klasična hrvatska petlja

Mene najviše fascinira ta trava. Hodala sam po njoj, to je kao na nogometnom igralištu. Dobro da travu nije stavio u more. Ljudskoj gluposti očito nema kraja, rekla nam je čitateljica o nakaradnom uništavanju prekrasne hrvatske obale na Murteru.

Foto: čitatelj/24sata

Nevjerojatno kako je to prošlo ispod radara, ali čini se da ova nakaradna plaža u Betini postoji godinama, točnije, najmanje sedam godina. Fotografija se na Google Mapsu vidi i 2019. godine.

Nazvali smo načelnika: Dečki iz komunalnog će izaći na teren

- Betina je malo mjesto. Imamo grupe na društvenim mrežama i vidim kako ta plaža izgleda. Čovjek je stavio umjetnu travu. Ja tu zelenu travu vidim iz svoje kuće i izgleda jako glupo, kao nogometno igralište - kaže čitateljica.

Dodaje kako se na toj plaži sama ne kupa, ali ondje svakodnevno prolazi i šeta.

Posebno joj smeta što je, kako tvrdi, dio prostora koji je tradicionalno bio kamenit dobio potpuno drugačiji izgled.

- Betina ima plažu duž cijelog mjesta, to je gotovo dva kilometra plaže i u pravilu je sve kamenje. Tu se ljudi sunčaju. A ovaj si je betonirao dio i sve prekrio umjetnom travom. Tu su suncokreti i ležaljke, ljudi tamo budu. To koriste gosti. Ja ne znam tko je vlasnik - govori.

Prema njezinim riječima, na slučaj su već upozoravali i nadležne. Navodi da je gospodin koji je pokrenuo inicijativu pisao načelniku Općine Tisno, a isto je učinila i sama, tražeći da netko izađe na teren i provjeri što se ondje događa.

Dečki iz komunalnog: Ne možemo ništa reći, pitajte načelnika

- Stvarno je ružno da je stavio tu travu - kaže čitateljica, koja smatra da ovakav zahvat ozbiljno narušava izgled mjesta.

O slučaju smo kontaktirali načelnika Općine Tisno Kristijana Jareba, koji nam se javio nakon upita i istaknuo kako će nadležni provjeriti situaciju na terenu.

- Ja sam načelnik općine, takve prijave idu prema komunalnim redarima. Nisam to vidio, imamo veliku obalu, ima puno problema. Prijava ima puno. Dečki će izaći na teren i vidjeti što se događa - rekao nam je Jareb.

Kontaktirali smo i komunalnog redara koji nam je rekao da nije ovlašten dati nikakve informacije, te nas je uputio ponovno na načelnika. Fotografija je izazvala lavinu komentara na društvenim mrežama. 

- Idući level je staviti je u more, da se ne ubodu na ježinca - rekao je jedan čitatelj. Dugi je rekao kako je 'ovo bolesno'. 

- Nema kraja primitivizmu i devastaciji okoliša. U šta se to pretvara ova, donedavno, Lijepa naša - navodi se u jednom od komentara. Drug navodi i kako je riječ o primitivizmu. 

- Ovo je vise nenormalno koliko smo se udaljili od prirode i koliko si uništavamo prirodu kao da nije dio nas - dodao je komentator. 

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Komentari 45
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