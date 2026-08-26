Sindikat policijskih službenika o aferi 'Nakaze': 'Milina više ne bi trebao biti ravnatelj policje'

Prošle su dvije godine od afere 'Nakaze' zbog koje se Anni Dujić, kćeri moćnog HDZ-ovca i bivšeg predsjednika Uprave Hrvatskih šuma Nediljka Dujića, sudi za pokušaj prisile prema službenoj osobi.

Suđenje je u utorak počelo u Karlovcu, a Anna se izjasnila da se ne osjeća krivom. Policajka, koja ju je prijavila, iznijela je detalje tog kobnog srpnja tijekom velikog požara na području Skradina.

Sindikat policijskih službenika poslao je poduže priopćenje u kojem su prozvali glavnog ravnatelja policije Nikolu Milinu zbog, kako kažu, izostanka odgovarajuće zaštite policijske službenice i ozbiljnih propusta u rukovođenju.

Priopćenje prenosimo u cijelosti

Poštovani predsjedniče Vlade Republike Hrvatske,

poštovani ministre unutarnjih poslova,

obraćamo vam se kao sindikat koji je od samog početka stao uz policijsku službenicu iz Šibenika u slučaju koji je u javnosti poznat kao afera „Nakaze“, pružajući joj sindikalnu i pravnu zaštitu putem odvjetnika Ivana Gržića.

Iako je izostala reakcija drugih sindikata smatramo da smo na to bili dužni reagirati jer je riječ o policijskoj službenici koja je, obavljajući svoju službenu dužnost tijekom osiguranja požarišta, postupala po zapovijedi i štitila sigurnost ljudi i imovine, a nakon toga se našla u situaciji u kojoj, prema njezinim navodima, nije dobila očekivanu zaštitu vlastitog sustava.

Smatramo da danas više nije moguće promatrati ovaj slučaj kao izolirani incident između policijske službenice i građanke i da je ovdje problem puno veći i ukazuje da nešto ne valja u samom vrhu policije.

Tijekom postupka otvoren je niz ozbiljnih pitanja o načinu na koji su pojedini rukovoditelji Policijske uprave šibensko-kninske postupali prema vlastitoj policijskoj službenici, kao i o odgovornosti rukovodstva Ravnateljstva policije koje na te okolnosti nije pravodobno i odlučno reagiralo iako je ova tema u javnosti već dugo otvorena.

Posebno ističemo činjenicu da je prvotno kaznena prijava policijske službenice protiv Anne Dujić odbačena u Šibeniku. Nakon intervencije glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića i nadzora Državnog odvjetništva Republike Hrvatske utvrđeno je da je takva odluka bila preuranjena te je predmet povjeren drugom nadležnom državnom odvjetništvu. Nakon ponovljenog postupanja podignuta je optužnica, a Općinski sud u Karlovcu ju je potvrdio.

Time je ozbiljno dovedena u pitanje opravdanost prvotnog postupanja i otvoreno pitanje zašto sustav od samog početka nije na odgovarajući način zaštitio policijsku službenicu koja je prijavila događaj osobito jer je policijska službenica o svom postupanju sačinila službeno policijsko izvješće i zašto se nije postupalo po njenom izvješću nego je ona nakon dva dana prijavljivala kazneno djelo koje se progoni po službenoj dužnosti na zapisnik o zaprimanju kaznene prijave. Postupa li policija uvijek ovako kada je u pitanju to kazneno djelo ili ipak postupanje započinje temeljem policijskog izvješća ?!?

Još je ozbiljnija činjenica da je policijska službenica tijekom jučerašnjeg svjedočenja pred sudom javno iznijela tvrdnje o postupanju tada nadređenog rukovoditelja, načelnika Postaje prometne policije Šibenik Joška Periše, navodeći da ju je odvraćao od podnošenja prijave i upozoravao na moguće posljedice umjesto da je stao iza svoje policijske službenice i poduzeo sve mjere i radnje koje je dužan u takvim situacijama.

Ovdje je doista riječ o okolnostima koje daleko nadilaze pitanje jednog pojedinačnog rukovoditelja policijske postaje.

Kao sindikat postavljamo temeljno pitanje:

Tko je u sustavu hrvatske policije odgovoran za zaštitu policijskog službenika koji prijavi događaj u kojem je, tijekom zakonitog obavljanja službene dužnosti, ugrožena njegova sigurnost i autoritet službene osobe ?

Nažalost, u ovom slučaju odgovor sustava nije bio dostatan, a posebno zabrinjava činjenica da je glavni ravnatelj policije Nikola Milina i dalje na svojoj dužnosti, dok je načelnik Joško Periša, kojeg je policijska službenica javno prozvala tijekom svjedočenja, također ostao na rukovodećoj dužnosti.

Od glavnog ravnatelja policije očekujemo da bude prvi koji će stati iza policijskog službenika kada on zakonito obavlja svoj posao.

Očekujemo da glavni ravnatelj policije osigura da policijski službenik ne bude obeshrabrivan u obavljanju svog posla i od prijavljivanja kaznenih djela, da se njegovo izvješće ne zanemaruje te da se prema njemu ne stvaraju okolnosti u kojima bi se mogao osjećati nezaštićeno upravo od strane vlastitih nadređenih.

U ovom slučaju takva zaštita, prema svemu što je do danas javno poznato, nije bila osigurana na razini koju očekujemo od samog vrha hrvatske policije.

Stoga Sindikat policijskih službenika smatra da je riječ o pitanju rukovodne, profesionalne i institucionalne odgovornosti, a ne o osobnom sukobu ili pojedinačnom nesporazumu.

Zbog svega navedenog zahtijevamo:

1. da ministar unutarnjih poslova dr. sc. Davor Božinović hitno preispita odgovornost glavnog ravnatelja policije Nikole Miline za postupanje i izostanak odgovarajuće zaštite policijske službenice u ovom slučaju;

2. da se pokrene postupak za razrješenje Nikole Miline s dužnosti glavnog ravnatelja policije, odnosno da se Vladi Republike Hrvatske predloži njegovo razrješenje;

3. da se provede neovisno i cjelovito utvrđivanje odgovornosti svih rukovoditelja koji su sudjelovali u postupanju prema policijskoj službenici nakon predmetnog događaja;

4. da se posebno ispita postupanje prema njezinom izvješću, uključujući okolnosti zbog kojih, prema dostupnim informacijama, nadležnom državnom odvjetništvu nisu na odgovarajući način prezentirane sve relevantne činjenice i iskazi;

5. da se ispita jesu li postojali bilo kakvi pritisci, pokušaji odvraćanja ili drugi oblici postupanja kojima bi se policijsku službenicu moglo obeshrabriti od prijavljivanja kaznenog djela;

6. da se ispita odgovornost rukovoditelja koji su, nakon što su bili upoznati s predmetnim okolnostima, propustili poduzeti odgovarajuće mjere zaštite policijske službenice;

7. da se Sindikatu policijskih službenika dostavi pisani i obrazloženi odgovor o svim poduzetim radnjama i utvrđenim činjenicama.

Poštovani ministre i predsjedniče Vlade,

policijski službenik mora znati da će ga država zaštititi kada zakonito postupa prema građaninu, bez obzira na njegovo ime i prezime, društveni položaj, političke ili druge veze.

Ako policajac mora razmišljati hoće li prijaviti kazneno djelo zato što strahuje od reakcije vlastitih nadređenih, tada problem više nije u pojedincu, nego u sustavu.

Ako se policijskog službenika koji postupa po zakonu ostavi bez institucionalne zaštite, šalje se poruka svim policijskim službenicima da će, kada se nađu u sličnoj situaciji, možda ostati sami.

To nije policija kakvu želimo i kakvu hrvatski policijski službenici zaslužuju.

Upravo zato smatramo da je slučaj „Nakaze“ postao test vjerodostojnosti hrvatskog policijskog sustava i njegovog rukovodstva.

Od Vlade Republike Hrvatske i ministra unutarnjih poslova očekujemo da taj test ne završi prebacivanjem odgovornosti na niže razine sustava, nego jasnim utvrđivanjem političke, rukovodne i profesionalne odgovornosti.

Policijski službenik koji štiti zakon mora imati pravo očekivati da će i država zaštititi njega.

S poštovanjem,

P R E D S J E D N I K

Mario Puškarić. mag. crim.