Anketa: HDZ dugo nije bio ovako popularan. Milanović ispred premijera i Tomaševića!

Piše Filip Sulimanec,
Zagreb: Thompson i brončani rukometaši zapjevali na glavnom gradskom Trgu | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

RTL Danas objavio je rezultate CRO Demoskopa za veljaču. Ispitivanje javnog mijenja održano je nakon dočeka rukometaša i Thompsona na Trgu. Tako HDZ ima najbolji rejting od svih stranaka, 30.6 posto.  To je za tri posto više nego krajem 2025. Vladajuća stranka dugo nije bila iznad 30 posto.

SDP je drugi sa 23,1 posto, a treći je Možemo! s 13,3 posto što je porast u odnosu na 12,4 posto koliko su imali. MOST je na 5,4 posto (u odnosu na 6,2 posto iz prethodnog mjerenja), slijedi stranka njihove bivše članice Kluba Selak Raspudić s 2,4 posto (prema 2,8 posto iz prosinca), a značajan pad bilježi HDZ-ov partner Domovinski pokret koji sad ima 1,6 posto podrške.

Zagreb: Sabor raspravlja o Prijedlogu zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske
Zagreb: Sabor raspravlja o Prijedlogu zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Rejting im je gotovo prepolovljen u odnosu na prosinac (tada su imali 2,9 posto). Slijedi IDS, a nakon toga, tri opcije s istim rejtingom - Centar, Pravo i Pravda te Nezavisna platforma Sjever. Sve ostale opcije su ispod toga, a neodlučnih je oko 13 posto (u usporedbi sa 16,6 posto iz prosinca). 

Najpozitivniji političar je predsjednik Zoran Milanović sa 23,6 posto, što je ipak manje nego prošle godine kada je imao 26 posto. Slijedi ga premijer Plenković sa 17,9 posto što je 6 i pol posto više nego u prosincu 2025. Daleko iza njih je gradonačelnik Tomašević sa 7,7 posto. Četvrto mjesto s izborom od 2,5 posto drži Dalija Orešković (u prosincu 2,3 posto), a slijedi je ministar obrane Ivan Anušić s rezultatom od 2,2 posto (u prosincu 3,5 posto). 

Zanimljivo, iako je HDZ-u narastao rejting, premijer Plenković je najnegativniji političar. Tako ga vidi 36,5 posto ispitanih. Tomašević je drugi sa 14 posto što je trostruki rast jer ga je tako u prosincu 2025. vidjelo 5,4 posto ispitanika. Treći je predsjednik Milanović kojeg negativno vidi 8,1 posto.

Nakon toga slijedi Ivan Penava s 2,7 posto (prema prosinačkih 2,6 posto), dok je Milorad Pupovac peti izbor s 2 posto (u prosincu 6,2 posto). Šesti izbor na ovoj ljestvici je Siniša Hajdaš Dončić s 1,5 posto (u prosincu je bio na 0,8 posto), dok je s 1,3 posto Hrvoje Zekanović na sedmom mjestu (u prosincu imao 1,4 posto). 

Događaj mjeseca je uvjerljivo rukometna bronca s prvenstva u Skandinaviji. Novu medalju kao najvažniji događaj vidi 38,2 posto ispitanika.

