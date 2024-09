ANKETA Hoćete li prijeći na Međimurje plin ili ostajete kod Gradske plinare Zagreb?

Od 1. listopada svi koji se griju na plin dobit će veće račune, a ono u Međimurju, Zagrebu, Velikoj Gorici i Zaprešiću moraju odlučiti od koga će kupovati plin, hoće li ostati kod Gradske plinare Zagreb ili će prijeći na Međimurje plin.

Podsjetimo, prije tri mjeseca Gradska plinara Zagreb izgubila je opskrbu Zagreba jer je na javnom natječaju ponudila višu maržu od Međimurje plina. Od 1. listopada svi kupci trebaju prijeći kod Međimurje plina na tri godine, ali GPZO ima pravo ponuditi tržišnu cijenu i tako zadržati kupce kod sebe. GPZO kao ponuđač na tržištu sam određuje cijene plina ovisno o cijeni po kojoj kupuje, a Međimurje plin mora imati reguliranu cijenu koju odredi HERA.

Kad se izračuna cijena koju Međimurje plin nudi Zagrebu i dva okolna grada, a koju je odredio regulator HERA, ispada da će oni koji izaberu Gradsku plinaru Zagreb proći 130 centi jeftinije na godišnjoj razini.

Procedura promjene

Kućanstva u Zagrebu, Zaprešiću i Velikoj Gorici dobit će ponudu i ugovor od GPZO-a. Da bi ostali kod zagrebačke plinare, moraju potpisati ugovor i vratiti ga poštom. Ponuda vrijedi samo do 23. rujna. Ugovor se može isprintati i sa stranica GPZO-a, potpisati i dostaviti.

Oni koji to ne učine prelaze na Međimurje plin. Njihove će podatke do 8. listopada s obračunima GPZO dostaviti Međimurje plinu koji onda šalje svoje ugovore do kraja listopada. Oni koji izaberu GPZO opet će sljedeće godine potpisati ugovor, a oni kod Međimurje plina ne moraju više ništa potpisivati barem tri godine.