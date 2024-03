ANKETA Izbori su za točno tri tjedna, za koga ćete glasati?

Parlamentarni izbori su 17. travnja (srijeda). Točno tri tjedna prije pitamo vas za koga ćete glasati. Milanović je raspisao izbore pa najavio da ide na njih na listi SDP-a kao njihov kandidat za premijera. Ustavni sud je objavio da to ne može ako ne da ostavku i upozorio je njega i SDP da krše Ustav i da on ne smije nikako sudjelovati u kampanji niti ga SDP smije spomenuti dok traje kamšanja. U međuvremenu su iz SDP-ove koalicije izašli IDS, Fokus i Radnička fronta. MOST je u koalicji sa Suverenistima, a Vanđelić i Republika idu s Fokusom.

