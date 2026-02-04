ANKETA Je li Vlada prekršila Ustav oko dočeka rukometaša?

Obavijesti

Premijer smatra da je sve bilo u skladu sa zakonom, dok gradonačelnik Zagreba tvrdi drugačije...

Dva dana nakon dočeka brončanih rukometaša ne stišava se bura koju je izazvala organizacija na Trgu bana Jelačića. Grad Zagreb je krajem prosinca zabranio Marku Perkoviću Thompsonu da nastupa u Zagrebu na javnoj površini, ali rukometaši su svejedno htjeli njegov dolazak na Trg.

Kako im Grad to nije mogao ispuniti, tako je prvobitno Hrvatski rukometni savez otkazao doček. Ubrzo je nakon toga reagirala Vlada, uzde uzela u svoje ruke i ekspresno sve dogovorila. Tisuće ljudi u hladno predvečerje u ponedjeljak je dočekalo rukometaše, uz Thompsona.

Dan kasnije zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević ustvrdio je da je Vlada na čelu se Andrejom Plenkovićem prekršila Ustav i pritom sve organizirala bez dozvole Grada čime su prekšrili zakone o lokalnoj samoupravi.

Premijer smatra da je doček bio od državnog značaja te je zato Vlada intervenirala na što, prema njegovim riječima, imaju puno pravo.

