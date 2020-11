ANKETA Jesu li kazne za kršenje mjera protiv korone prestroge?

Iz Vlade smatraju da su kazne adekvatne, a iz oporbe poručuju - kazne su drakonske i služe punjenju proračuna! Kazne za građane iznose 500 kuna, a za pravne osobe znatno više

<p>Vlada je odlučila uvesti kazne za kršenje mjera koje su donesene kako bi se spriječilo širenje zaraze korona virusom, a o svemu je nakon sjednice Vlade govorio i ministar <strong>Vili Beroš.</strong> </p><p>Rekao je kako policija neće samoinicijativno ići po domovima i tražiti privatna okupljanja već će djelovati po dojavama, a ministar vjeruje kako će građani prijavljivati svoje susjede jer je ipak cilj spriječiti širenje bolesti.</p><p>Nadzor nad provedbom sigurnosnih mjera provodit će policija, inspektori tijela državne uprave nadležnog za Civilnu zaštitu, inspektori Državnog inspektorata te inspektori drugih tijela državne uprave u okviru svoje nadležnosti.</p><p>- Zakonom se propisuje novčana kazna za pravne osobe od 10.000 do 40.000 kuna u slučaju nepridržavanja mjera propisnih zakonom. Za prekršaj odgovorne osobe u pravnoj osobi kao i fizičke osobe obrtnika te fizičke osobe koja obavlja drugu samostalni djelatnost propisuje se novčana kazna od 5.000 do 10.000 kuna za nepridržavanje mjera propisanih zakonom. Za fizičke osobe propisuje se novčana kazna od 500 kuna. Za vlasnika odnosno posjednika posjeda kazna od 5000 do 10.000 kuna pripisana je ako organizira ili dopusti privatno okupljanje protivno odredbama zakona - naveo je Beroš.</p><p>Kasnije je i nadodao kako će za plaćanje na licu mjesta iznos kazne biti upola manji za građane, što bi trebalo onda iznositi 250 kuna.</p>