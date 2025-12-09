ANKETA Kreće blagoslov kuća: Koliko vi eura dajete svećeniku?

Blagoslov kuća uskoro kreće. Obično starta od Štefanja i potraje do Sveta tri kralja, ali može i varirati. Pa u nekim hrvatskim regijama blagoslov kuća i urani, krene sredinom prosinca...

Treći nam je ovo blagoslov kuća otkad smo na euru, iako su neki vjernici i ranije darivali svećenika i ministrante u ovoj valuti. Podsjetimo kako je riječ o poklonu koji nije obavezan, ali u Hrvatskoj je ušao u tradiciju.

A kako izgleda to? Pa, ukratko, domaćin dočeka svećenika i ministrante, ukućani se okupe, svećenik pročita odlomak iz Evanđelja, svi se pomole, a onda ide blagoslov prostorija.

Prošle godine smo vas pitali koliko ćete novca dati svećeniku kod blagoslova kuće, skupilo se gotovo 40.000 glasova, najpopularnija opcija bila je od 11 do 20 eura s oko 11.500 glasova.

A isto vas pitamo i ove godine, da vidimo je li inflacija stigla i u ovaj element naših života...