Andrej Klarić iz Zagreba u ponedjeljak je otvorio teretanu. Ni sat vremena nakon otvaranja u teretanu je ušla policija. Priveli su ga i prijeti mu do dvije godine zatvora. Vlasnik teretane kaže nam da je otvorio jer više nije imao što izgubiti.

- Od prvog dana kada su se zatvorili objekti sam bio protiv njihova zatvaranja jer smatram da su tada već postojeće mjere bile više nego primjerene. Više im ništa ne vjerujem. Ako me prevariš jednom, to znači da si ti kriv, a ako me prevariš dva puta, e onda sam ja kriv. Strpjeli smo se i mjesece živjeli od minimalca. Više to ne možemo - rekao nam je Andrej Klarić.