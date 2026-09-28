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VOZE SAMO DVA TRAMVAJA

ANKETA Podržavate li štrajk radnika Holdinga i ZET-a?

Piše Ivan Hruškovec, HINA,
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ANKETA Podržavate li štrajk radnika Holdinga i ZET-a?
Zagreb: Počeo štrajk ZET-a, tramvaji ostali u spremištima | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović poručio je da sindikati smatraju kako su ispunjeni svi zakonski uvjeti za štrajk

U Zagrebu je u ponedjeljak ujutro počeo štrajk radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a. Većina vozača tramvaja i autobusa ne prometuje, dok pojedini vozači ipak rade. Prema informacijama Grada Zagreba, u prometu su jedan tramvaj na liniji 17, jedan na liniji 11 te autobus na liniji 330. Uspinjača prometuje redovito.

Štrajk se održava zbog kolektivnih pregovora i neslaganja sindikata s prijedlozima poslodavca. Predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović poručio je da sindikati smatraju kako su ispunjeni svi zakonski uvjeti za štrajk. Tvrdi i da je na pojedine radnike Holdinga bilo pritisaka, dok je situacija u ZET-u, prema njegovim riječima, bolja.

Podržavate li štrajk radnika Holdinga i ZET-a?

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U Čistoći je organiziran nužni odvoz otpada. Sindikati su dogovorili da 20 kamiona odvozi otpad iz bolnica, škola, vrtića i domova umirovljenika, kao i s lokacija na kojima bi moglo doći do većeg nakupljanja otpada. Za kućanstva se otpad zasad ne odvozi, a reciklažna dvorišta su zatvorena.

Radnici Zagrebačkih cesta izlaze na teren u slučaju kvarova prometne signalizacije i drugih situacija koje bi mogle ugroziti sigurnost. Zrinjevac intervenira u slučaju rušenja stabala, a Zagrebparking u slučajevima kada nepropisno parkirano vozilo onemogućuje pristup bolnici. Ukopi se, prema sindikatima, održavaju redovito.

Grad Zagreb izvijestio je da je u prometu u ponedjeljak ujutro oko 15 posto više automobila nego u isto vrijeme prošlog ponedjeljka.

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Komentari 36
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