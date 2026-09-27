VODIČ KROZ KAOS ŠTRAJKA Što s otpadom, kako voze vlakovi, kad se očekuju najveće gužve...

Zagreb će u ponedjeljak biti paraliziran. Pregovori nisu urodili plodom. Veliki najavljeni štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga kreće u ponedjeljak u 3:30 sati. Javnog prijevoza u Zagrebu prema najavama ne bi trebalo biti, a očekuju se i veliki problemi s prikupljanjem otpada.

Ovo je vodič kroz štrajk.

Planirajte značajno dulje ovo putovanje

- Zbog najavljenog štrajka, u ponedjeljak, 28. rujna, mole se građani, poslodavci i ustanove da planiraju značajno duže vrijeme putovanja, te da u mjeri u kojoj mogu, prilagode svoje obveze, razmotre ostale mogućnosti putovanja ili, ukoliko je moguće, odgode putovanje - poručuju iz ZET-a.

Organizirajte zajednički prijevoz

- Građane koji će u ponedjeljak putovati osobnim automobilom molimo da, kada je moguće, organiziraju zajedničko putovanje s članovima obitelji, susjedima, prijateljima ili kolegama s posla...

Djeca i vrtići

- Roditelje i skrbnike pozivamo da organiziraju dolazak djece u vrtiće i škole te njihov povratak kući, računajući na duža vremena putovanja. Roditeljima preporučujemo da se, gdje je moguće, međusobno organiziraju oko prijevoza većeg broja djece kako bi se smanjio broj vozila na gradskim prometnicama - poručuju iz ZET-a...

Ako ne morate, ne koristite taksi!

- Građane koji imaju ostale mogućnosti prijevoza molimo da ih, kada je moguće, koriste kako bi kapaciteti taksi prijevoza ostali dostupni osobama kojima je putovanje neodgodivo, osobito u slučaju zdravstvenih ili drugih hitnih potreba - kažu iz ZET-a...

Apel poslodavcima, obrazovnim i drugim ustanovama...

- Poslodavce molimo da, kada to priroda posla dopušta, za svoje zaposlenike razmotre mogućnost rada od kuće, prilagodbe radnog vremena ili drugih organizacijskih rješenja kako bi obavili posao bez oslanjanja na javni prijevoz. Obrazovne ustanove molimo za razumijevanje prema učenicima i studentima koji bi zbog otežanih prometnih okolnosti mogli kasniti na nastavu. Sve ustanove koje pružaju usluge građanima molimo za razumijevanje u slučaju kašnjenja i, gdje je moguće, omogućavanje promjene termina - stoji u njihovu priopćenju

Kad se očekuju gužve najveće?

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručio je da građani trebaju računati na vrlo velike gužve te da će najkritičnija razdoblja biti između 7 i 9 sati ujutro te od 15 do 17 sati.

- Očekujemo velike, velike gužve jer će biti povećan broj automobila, s obzirom na to da javnog prijevoza, očekujemo, neće biti. Bilo bi dobro da se ljudi što više voze zajedno, a ne da u automobilu bude samo jedna osoba - rekao je Tomašević i dodao:

- Tko god ne mora ići u grad, još bolje. Ako se bilo kakva obaveza ili posao mogu odgoditi, bilo bi poželjno da se to napravi - poručio je.

Grad će od ranog jutra pratiti stanje na cestama i funkcioniranje gradskih službi te prema potrebi objavljivati nove upute.

Što je s vlakovima?

- Gradska i prigradska željeznica HŽ Putničkog prijevoza na području Grada Zagreba prometovat će prema redovnom voznom redu te štrajk ZET-a na nju ne utječe. Pozivamo građane iz Sesveta, Dubrave, Podsuseda, Gajnica i Vrapča, te iz smjera Velike Gorice i Zaprešića, da koriste željezničke linije koje voze do Glavnog kolodvora i centra grada. Sve važeće zajedničke pretplatne karte ZET-HŽ vrijede i na svim željezničkim linijama unutar gradskih zona. ZET će kontinuirano pratiti situaciju i građane pravodobno izvještavati o svim promjenama, kao i o eventualnom djelomičnom uspostavljanju tramvajskog ili autobusnog prometa - poručuju iz ZET-a...

Iz Hrvatskih željeznica navode da će vlakovi voziti prema redovnom voznom redu te da u gradsko-prigradskom prometu radnim danom vozi više od stotinu prigradskih vlakova, piše Jutarnji list.

- U jutarnjim i poslijepodnevnim prometnim špicama vlakovi voze u dvostrukom sastavu, što dodatno povećava kapacitet, jer je u dvostrukom sastavu moguće odjednom prevesti do 1000 putnika - ističu iz HŽ-a.

Napominju i da se na dijelu kolodvora i stajališta u gradsko-prigradskom prijevozu Grada Zagreba zaustavljaju i regionalni te lokalni vlakovi iz smjera Zaboka, Koprivnice, Vrbovca, Ivanić-Grada, Siska i Karlovca.

Bajs kao opcija?

"Kao i u drugim europskim gradovima, očekujemo da će tijekom štrajka doći do povećanog korištenja bicikala. Mi dnevno bilježimo 15.000 vožnji, što samo po sebi predstavlja povećanu potražnju, a u ponedjeljak očekujemo 20.000 vožnji.

Najveći se priljev očekuje upravo na Glavnom kolodvoru, ali i na drugim lokacijama uz željezničke stanice, kao i na punktovima u blizini Park&ride zona do kojih građani dolaze automobilima. Apeliraju na vozače da bicikle ostavljaju na službenim stanicama, piše Jutarnji.

Problem otpada

- S obzirom na najave reprezentativnih sindikata, očekujemo da će štrajk značajno utjecati na pružanje različitih usluga prema građanima, najviše na uslugu prikupljanja otpada i održavanja javnih i zelenih površina. Građane molimo za strpljenje u ovoj privremenoj situaciji te ih upućujemo da, u okviru mogućnosti, prilagode svoje navike oko proizvodnje i postupanja s otpadom kako bi smanjili utjecaj štrajka na javni prostor - poručuju iz Zagrebačkog Holdinga.

Kako postupati s otpadom?

- Molimo građane da višak otpada koji ne stane u spremnike za otpad, kada je moguće, ne iznose i ne odlažu na javne površine, odnosno da odgode odlaganje otpada u spremnike. Pozivamo građane da u mjeri u kojoj mogu privremeno smanje nastanak otpada u kućanstvu, na primjer izbjegavanjem kupnje i konzumacije proizvoda s velikom količinom ambalažnog otpada. Građane koji žive u obiteljskim kućama molimo da ne iznose na javnu površinu spremnike za otpad koje nisu do kraja popunjeni - kažu iz ZG Holdinga.

ZG Holding: Odgodite veća čišćenja!

- Također, upućujemo građane da odgode: veća čišćenja stanova ili kuća čime se stvara glomazni otpad; veća održavanja zelenih površina u dvorištima i time smanje količinu biootpada; iznošenje glomaznog otpada na ulicu osim ako imaju potvrdu dolaska ekipa podružnice Čistoća; odlaske na reciklažna dvorišta koja će vjerojatno biti zatvorena



