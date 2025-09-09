Obavijesti

ANKETA Podržavate li zabranu prodaje rashlađenog piva?

Nakon izmjene zakona hladno pivo se ne bi moglo kupiti na kioscima, benzinskim postajama i u trgovinama. Što mislite o tome?

Ministarstvo gospodarstva je najavilo da će do kraja godine izmijeniti Zakon o trgovini i uvesti veliku novost. Njime će biti ostavljena mogućnost da gradovi i općine na svom području potpuno zabrane prodaju alkoholnih rashlađenih pića.

Primjerice, hladno pivo se ne bi moglo kupiti na kioscima, benzinskim postajama i u trgovinama. Lokalna uprava će moći propisati i manja ograničenja, primjerice vrijeme i dijelove mjesta u kojima se ne smije prodavati rashlađeno alkoholno piće

. Prijedlog koji smo objavili, izazvao je žestoke rasprave.

Pitamo vas što mislite.

Osim ove novine u kojoj će gradovi ograničiti kupnju hladnih alkoholnih pića, doznajemo da će od sljedeće godine kažnjavati zgrade s lošim fasadama koje su energetski neučinkovite, a dok će učinkovite profitirati.
