Nakon izmjene zakona hladno pivo se ne bi moglo kupiti na kioscima, benzinskim postajama i u trgovinama. Što mislite o tome?
ŠTO KAŽETE
ANKETA Podržavate li zabranu prodaje rashlađenog piva?
Čitanje članka: < 1 min
Ministarstvo gospodarstva je najavilo da će do kraja godine izmijeniti Zakon o trgovini i uvesti veliku novost. Njime će biti ostavljena mogućnost da gradovi i općine na svom području potpuno zabrane prodaju alkoholnih rashlađenih pića.
Primjerice, hladno pivo se ne bi moglo kupiti na kioscima, benzinskim postajama i u trgovinama. Lokalna uprava će moći propisati i manja ograničenja, primjerice vrijeme i dijelove mjesta u kojima se ne smije prodavati rashlađeno alkoholno piće
. Prijedlog koji smo objavili, izazvao je žestoke rasprave.
Pitamo vas što mislite.
