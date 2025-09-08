Saznajemo da stiže promjena zakona: Hladno pivo se neće moći kupiti u dućanu i kiosku!

Ministarstvo gospodarstva će do kraja godine izmijeniti Zakon o trgovini i omogućiti značajno ograničenje prodaje rashlađenih alkoholnih pića. Neslužbeno doznajemo da će zakonom propisati mogućnost da gradovi i općine mogu odrediti na kojim područjima i isključivo u koje vrijeme trgovine i kiosci mogu prodavati hladna alkoholna pića. Primjerice, hladno pivo danas možete kupiti u svakom kiosku, svakoj trgovini ili na benzinskoj postaji. U budućnosti to više neće biti moguće, odnosno morat će imati posebnu dozvolu grada ili općine. Isto vrijedi i za vrijeme u kojem se hladno alkoholno piće može prodavati. Primjerice, neko turističko mjesto ili grad koji imaju problem s cjelonoćnim opijanjem turista može, primjerice, zabraniti prodaju nakon 17 sati, ili ranije ili kasnije.

- Neće više središta gradova izgledati kako sad znaju izgledati noću zbog pijančevanja. Takva kupnja nije moguća ni u nekim drugim zemljama. Ne možete na skijalištu u Austriji kupovati alkohol na kiosku ili benzinskoj postaji - kaže nam sugovornik iz ministarstva.

To će vrijediti i za velike trgovačke lance, pa će i oni ovisiti o odlukama gradova.

Iz Ministarstva gospodarstva smo doznali i da mjere pomoći za cijenu struje, plina i grijanja preko toplane neće biti ukinute, ali da ih "neki" više neće moći koristiti. Vlada analizira kako izaći iz subvencioniranja energije, koje traje već pet godina. I sugovornik iz ministarstva uvjerava da će pomoć ostati za one najugroženije. Inače, kako smo već objavili, s potpunim ukidanjem mjera račun za struju prosječnom bi kućanstvu porastao oko 100 eura, a račun za plin 85 eura. Do kraja mjeseca znat ćemo kako će subvencije izgledati.

Velika novost do kraja godine čeka i sve suvlasnike u zgradama. Izmjenama zakona propisat će sankcioniranje onih zgrada koje su energetski neučinkovite, poput toga da imaju lošu fasadu. Načelna ideja je da zgrada može "prodavati i kupovati" emisije ugljičnog dioksida, kako to sad vrijedi za tvrtke. Zgrada koja je učinkovita mogla bi prodati svoj udjel onoj koja nije. Ta bi zgrada zaradila, a ona loša plaćala bi penale. 