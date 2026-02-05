Obavijesti

HRVATSKA IZNAD PROSJEKA

ANKETA Posjedujete li vlastiti dom? Evo kakve su brojke u EU

Foto: Canva

U svim državama članicama EU vlasništvo nad domom bilo je češće od iznajmljivanja, osim u Njemačkoj, gdje je najam prevladavao sa 53% stanovništva koje živi kao najmoprimci

U 2024. godini više od dvije trećine (68%) stanovništva koje živi u kućanstvima Europske unije posjedovalo je vlastiti dom, što je blagi pad u odnosu na 69% zabilježenih u 2023. godini.

Preostalih 32% stanovnika živjelo je u iznajmljenom smještaju, što je porast u odnosu na 31% iz prethodne godine.

Najveći udio vlasništva nad domom zabilježen je u Rumunjskoj (94%), a slijede Slovačka (93%) i Mađarska (92%). Hrvatska je odmah iza s 91 posto.

Foto: eurostat

U svim državama članicama EU vlasništvo nad domom bilo je češće od iznajmljivanja, osim u Njemačkoj, gdje je najam prevladavao sa 53% stanovništva koje živi kao najmoprimci. Nakon Njemačke slijede Austrija (46%) i Danska (39%) po udjelu stanovništva koje živi u najmu.

