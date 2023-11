ANKETA Što mislite o tome da učenici beru masline profesoru?

Profesor tehničke mehanike i termodinamike iz Pomorske škole Denis Milinović, svoje učenike navodno angažira u berbi maslina i čišćenju apartmana, piše Slobodna Dalmacija. Iako mu se učenici oduševljeno javljaju, ta se zamisao baš i ne sviđa nekim roditeljima.

'Oće li ko ić sa mnom iz razreda u ponedjeljak ujutro oko osam, osam i po u masline u Kaštel Lukšić pa ću ga osloboditi nastave za isti dan? Bit ćemo tamo do 16.30. Cijenjeni učenici, javite mi se sutra do 15 ako ima zainteresiranih', poslao je profesor ponudu Whatsapp grupi osnovanoj za komunikaciju s učenicima.

Na poslovne pothvate profesora Milinovića žalila se majka njegovog učenika.

- Zove ih tko će s njim u masline, čistit bazen u toj njegovoj vili... Kad sam prvi put čula za to, prvo mi je palo na pamet ono najgore. Ali onda sam skužila da to sve uredno funkcionira, da stvarno tamo rade to za što ih je i zvao. Svejedno sam zabranila sinu da ide. Mislim, meni to baš nije normalno... Gledajte, oni obožavaju tog profesora. On je njima legenda. Ima super odnos s učenicima. Ali da im on za takve stvari daje 20 eura, kutiju duvana i pivu ili sok... Pa im onda i šalje u porukama zadatke iz kontrolnih, popušta u školi... Ja mislim da nije u redu da se neki profesor tako ponaša - izjavila je Splićanka.

Za Slobodnu Dalmaciju javio se i sam profesor Milinović. S početka je negirao da učenici beru masline, a kasnije je rekao da je branje maslina obavljeno u sklopu Erasmus+ projekta, prilikom kojeg je u Split došlo ukupno 30-ak profesora i učenika iz Nizozemske, Portugala i Francuske.