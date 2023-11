Mama splitskog učenika u šoku: 'Profesor ih plaća pivom, a oni mu čiste bazen i beru masline'

Profesor tehničke mehanike i termodinamike iz Pomorske škole Denis Milinović, svoje učenike navodno angažira u berbi maslina i čišćenju apartmana, piše Slobodna Dalmacija. Iako mu se učenici oduševljeno javljaju, ta se zamisao baš i ne sviđa nekim roditeljima...

'Oće li ko ić sa mnom iz razreda u ponedjeljak ujutro oko osam, osam i po u masline u Kaštel Lukšić pa ću ga osloboditi nastave za isti dan? Bit ćemo tamo do 16.30. Cijenjeni učenici, javite mi se sutra do 15 ako ima zainteresiranih', poslao je profesor ponudu Whatsapp grupi osnovanoj za komunikaciju s učenicima.

Foto: Leonard Nicevic/PIXSELL

Osim rada u polju, profesor im je nudio i aktivan posjet Villi Mariji - turistificiranom objektu u Seget Vranjici, u kojem obitelj Milinović iznajmljuje četiri apartmana. Slobodna Dalmacija je u posjedu tri takve poruke; dvije iz svibnja i jedne iz listopada.

Na poslovne pothvate profesora Milinovića žalila se majka njegovog učenika.

- Zove ih tko će s njim u masline, čistit bazen u toj njegovoj vili... Kad sam prvi put čula za to, prvo mi je palo na pamet ono najgore. Ali onda sam skužila da to sve uredno funkcionira, da stvarno tamo rade to za što ih je i zvao. Svejedno sam zabranila sinu da ide. Mislim, meni to baš nije normalno... Gledajte, oni obožavaju tog profesora. On je njima legenda. Ima super odnos s učenicima. Ali da im on za takve stvari daje 20 eura, kutiju duvana i pivu ili sok... Pa im onda i šalje u porukama zadatke iz kontrolnih, popušta u školi... Ja mislim da nije u redu da se neki profesor tako ponaša - izjavila je Splićanka.

Foto: Leonard Nicevic/PIXSELL

Dodala je kako je od nekih bivših učenika, koji su tu školu pohađali unazad 30-ak godina, čula da je ovakve 'radne akcije' Milinović prakticirao još i onda.

- Uz dužno poštovanje ravnatelju, ako se to događa godinama, ne vjerujem da on to već ne zna. A i zbog iskustava sa sličnim stvarima, škole to ne rješavaju nikako - rekla je majka učenika.

Za Slobodnu Dalmaciju javio se i sam profesor Milinović. S početka je negirao da učenici beru masline, a kasnije je rekao da je branje maslina obavljeno u sklopu Erasmus+ projekta, prilikom kojeg je u Split došlo ukupno 30-ak profesora i učenika iz Nizozemske, Portugala i Francuske.

Foto: Leonard Nicevic/PIXSELL

- Vodili smo ih u muzej Stella Croatica na Klisu i u posjet uljari u Lukšiću. Nakon toga smo svratili do mojih maslina, da im pružimo autentični doživljaj berbe. Roditelji mojih učenika su bili upoznati s tim programom. Imam pravo radit u svoje slobodno vrijeme šta oću, a taj put sam ga odvojio da omogućim djeci to. Nisu nikad bili tamo za vrijeme nastave - objasnio je Milinović. Dodao je da su gluposti da učenike nagrađuje cigaretama i pivom.

Ravnatelje Pomorske škole Dragan Pavelin potvrdio je da se izlet s međunarodnom grupom zaista dogodio, ali za ostale kaštelanske posjete nije čuo.