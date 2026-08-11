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ANKETA Tko je po vama kriv za ekološku katastrofu u Lici?

Piše Filip Sulimanec,
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ANKETA Tko je po vama kriv za ekološku katastrofu u Lici?
Očekuje se sanacija ilegalnog odlagališta otpada u Gospiću | Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL
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Na lokaciji su utvrdili postojanje velike količine miješanog tehnogenog otpada, približeno 37.000 tona, a potvrdili su opasna svojstva

Premijer Plenković sazvao je hitan sastanak šefova koalicije zbog ekocida u Lici te ogromnog pritiska za kažnjavanjem odgovornih. Nakon sastanka premijer Plenković trebao bi se obratiti javnosti.

U anketi vas pitamo tko je po vama kriv za ekološku katastrofu koja bi mogla postati politički event godine? 

Recite nam svoje mišljenje.

Sve se aktualiziralo nakon što su krajem srpnja objavljeni rezultati analize koju je za Državni inspektorat još 2024. godine proveo Nastavni zavod za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar. 

AFERA U LICI Lika se guši u otpadu, Plenković napao oporbu i tvrdi da je voda dobra. Mostu nitko nije došao
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Tjedan dana nakon rezultata analize objavljeno je dopunsko vještačenje zaštite okoliša koje je objavio USKOK, koje je pokazalo da su u podzemnim vodama nizvodno od ilegalnog odlagališta otpada u Bilajskoj ulici 50 u Gospiću pronađeni PFAS spojevi, poznati kao “vječne kemikalije“.

Na lokaciji su utvrdili postojanje velike količine miješanog tehnogenog otpada, približeno 37.000 tona, a potvrdili su opasna svojstva.

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Komentari 11
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