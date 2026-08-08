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ANKETA Treba li na stanici ostati ime Vjesnik ako ga više nema?

Piše Bruno Serdar,
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ANKETA Treba li na stanici ostati ime Vjesnik ako ga više nema?
Zagreb: Vjesnikov neboder više ne postoji, ali tramvajska stanica i dalje nosi ime Vjesnik | Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Zagrebačka panorama zavijek je izgubila jedan od svojih najprepoznatljivijih prizora. Vjesnikov neboder više ne postoji, ali na tramvajskoj stanici i dalje piše - Vjesnik. Treba li tako i ostati?

Potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić potvrdio je u četvrtak kako su radovi na rušenju Vjesnikova nebodera završeni. 

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Kako je srušen Vjesnikov neboder VIDEO
Kako je srušen Vjesnikov neboder | Video: 24sata/Emica Elvedji/Pixsell

Jedan od simbola grada više ne postoji, osim u imenu - 'Vjesnik' - koje i dalje stoji na tramvajskoj stanici.

ODE SIMBOL GRADA Bačić: Rušenje Vjesnika gotovo
Bačić: Rušenje Vjesnika gotovo

Recite nam u anketi, treba li stanica zadržati svoje ime ili nostalgiji ovdje nema mjesta?

Treba li na stanici ostati ime Vjesnik ako ga više nema?

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Komentari 14
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