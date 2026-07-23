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Bačić: Rušenje Vjesnika gotovo

Piše HINA,
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Bačić: Rušenje Vjesnika gotovo
Zagreb: Ponovno zatvoren podvožnjak Slavonske i Zagrebačke avenije kod Vjesnika | Foto: Emica Elvedji /PIXSELL
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Paralelno s time provodit će se arhitektonski natječaj za buduće rješenje objekta ili objekata koje ćemo graditi na lokaciji Vjesnika za potrebe javno-društvene namjene, rekao je Branko Bačić

Potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić potvrdio je u četvrtak kako su radovi na rušenju Vjesnikova nebodera završeni i da je potpisan primopredajni zapisnik između izvođača - vinkovačke tvrtke EURCO i Ministarstva.

Ministar Bačić,  gostujući u Dnevniku HTV-a rekao je kako je nakon rušenja Vjesnika na redu razgovor s ostalim suvlasnicima kako bi Republika Hrvatska u potpunosti preuzela vlasništvo nad cijelim kompleksom.

"Paralelno s time provodit će se arhitektonski natječaj za buduće rješenje objekta ili objekata koje ćemo graditi na lokaciji Vjesnika za potrebe javno-društvene namjene, prije svega za potrebe državne uprave, ministarstava, agencija i drugih tijela, a možda i druge namjene koju ćemo tamo isplanirati", rekao je ministar.

Dodao je da je najprije potrebno provesti arhitektonski natječaj "kako bismo odabrali najkvalitetnije rješenje koje bi doprinijelo jednoj kvalitetnoj vizuri tog praktično južnog ulaza u grad".

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Bačić se osvrnuo i na Program priuštivog najma te podsjetio kako se na javni poziv javilo 1000 građana koji imaju prazne stambene prostore. Nakon izvršene trijaže, tvrđeno je da je odmah dostupno 295 nekretnina. "Do  kraja godine očekujemo da ćemo ih realizirati 500, i još je određeni broj stanova u vlasništvu Republike Hrvatske", poručio je ministar.

Rekao je kako je ovih dana ugovoreno oko 30 dostupnih stanova i kako bi jedan bračni par koji ima primanja oko 2000 eura plaćao najamninu za stan na zagrebačkoj Trešnjevci od 50 kvadrata oko 700 eura, a Programom priuštivog najma plaćat će ga 480 eura.  

"Otprilike 220 eura im je mjesečna ušteda. Upravo danas APN je takav isti ugovor pripremio u gradu Dubrovniku na lokaciji Gruž, gdje je obiteljska kuća od 85 kvadrata. Ugovoren je s vlasnikom stana najam za 1300 eura mjesečno, u tu će obiteljsku kuću ući obitelj s pet članova koja će plaćati svega 260 eura. Dakle, ta će obitelj u gradu Dubrovniku na mjesečnoj razini uštedjeti 1000 eura,", pojasnio je Bačić.

Istaknuo je kako država u ovom trenutku država putem APN-a i resorne uprave u Ministarstvu gradi 1300 stanova koji će biti useljivi tijekom iduće i 2028. godine.

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