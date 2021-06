Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje (CESI) je proveo istraživanje o seksualnom obrazovanju u Hrvatskoj, a rezultati pokazuju da više od tri trećine ispitanika želi uvesti seksualni odgoj u škole. Nešto više, 78 posto, seksualni bi odgoj učinilo obveznim u školama.

Osim istraživanja, provodi i vizualnu kampanju s provokativnim plakatima uz pitanje #zaštošutimo, koji se mogu vidjeti diljem Zagreba. Neki od natpisa na plakatima je i 'Ulica, mediji, crkva, društvene mreže, škola?', uz potamnjenu riječ 'škola', misleći na to da svi navedeni 'odgajaju' djecu, dok škola, čija je to uloga, to ne radi.