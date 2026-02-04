Užas u Bjelovaru: Preminula je beba od tri mjeseca. Starije dijete su izdvojili od obitelji...

Bjelovarska policija u suradnji sa Županijskim državnim odvjetništvom istražuje iznenadnu smrt djeteta od tri mjeseca koje je prije dva tjedna vozilom hitne pomoći dovezeno u Objedinjeni hitni bolnički prijem bjelovarske bolnice. Liječnici su dali sve od sebe kako bi dijete oživjeli, al, nažalost, nisu uspjeli, objavio je Mojportal...

Drugo dijete u dobi od godine i pol izdvojeno je iz obitelji i smješteno u udomiteljsku obitelj.

Kako doznaje Mojportal, tamo ga je pokušao posjetiti otac koji je prijetio da će uzeti oružje u ruke. Otac je nakon toga uhićen i nakon kriminalističkog istraživanja predan pritvorskom nadzorniku. Navodno su mu određene mjere opreza.

Isti portal piše kako je riječ o obitelji koja je bila pod nadzorom Hrvatskog zavoda za socijalni rad - Područni ured Bjelovar.

Mojportal je o cijelom slučaju poslao upit Hrvatskom zavodu za socijalni rad, Područni odjel Bjelovar.

- Upoznati smo s tragičnim događajem u kojem je preminulo dijete u dobi od tri mjeseca te izražavamo iskrenu sućut obitelji. Prema dosad dostupnim informacijama, nisu utvrđene sumnjive okolnosti vezane uz smrt djeteta. Preliminarni nalazi nisu ukazali na nasilnu smrt, a konačni rezultati obdukcije još se čekaju. Obitelj je bila u evidenciji sustava socijalne skrbi te su se u okviru zakonskih ovlasti poduzimale mjere usmjerene na zaštitu dobrobiti djece. Nakon smrti djeteta, zbog izvanrednih okolnosti, starije dijete žurnom je mjerom izdvojeno iz obitelji i smješteno u sustav alternativne skrbi. Dijete se trenutno nalazi u sigurnom okruženju, uz osiguranu stručnu skrb i podršku, a sve daljnje odluke donosit će se isključivo vodeći se najboljim interesom djeteta - kažu iz Hrvatskog zavoda za socijalni rad.

Dodali su kako je u jednom trenutku bila potrebna intervencija policije zbog verbalnog sukoba, o čemu daljnje postupanje vodi policija u okviru svojih nadležnosti.

- Zbog zaštite privatnosti i dobrobiti djece nismo u mogućnosti iznositi dodatne pojedinosti - poručili su iz Službe za odnose s javnošću Hrvatskog zavoda za socijalni rad...