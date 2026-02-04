Obavijesti

News

STRAŠNA TRAGEDIJA

Užas u Bjelovaru: Preminula je beba od tri mjeseca. Starije dijete su izdvojili od obitelji...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Užas u Bjelovaru: Preminula je beba od tri mjeseca. Starije dijete su izdvojili od obitelji...
ilustracija hitne pomoći | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Drugo dijete u dobi od godine i pol izdvojeno je iz obitelji i smješteno u udomiteljsku obitelj.

Admiral

Bjelovarska policija u suradnji sa Županijskim državnim odvjetništvom istražuje iznenadnu smrt djeteta od tri mjeseca koje je prije dva tjedna vozilom hitne pomoći dovezeno u Objedinjeni hitni bolnički prijem bjelovarske bolnice. Liječnici su dali sve od sebe kako bi dijete oživjeli, al, nažalost, nisu uspjeli, objavio je Mojportal...

Drugo dijete u dobi od godine i pol izdvojeno je iz obitelji i smješteno u udomiteljsku obitelj.

Kako doznaje Mojportal, tamo ga je pokušao posjetiti otac koji je prijetio da će uzeti oružje u ruke. Otac je nakon toga uhićen i nakon kriminalističkog istraživanja predan pritvorskom nadzorniku. Navodno su mu određene mjere opreza.

Isti portal piše kako je riječ o obitelji koja je bila pod nadzorom Hrvatskog zavoda za socijalni rad - Područni ured Bjelovar.

Mojportal je o cijelom slučaju poslao upit  Hrvatskom zavodu za socijalni rad, Područni odjel Bjelovar.

- Upoznati smo s tragičnim događajem u kojem je preminulo dijete u dobi od tri mjeseca te izražavamo iskrenu sućut obitelji. Prema dosad dostupnim informacijama, nisu utvrđene sumnjive okolnosti vezane uz smrt djeteta. Preliminarni nalazi nisu ukazali na nasilnu smrt, a konačni rezultati obdukcije još se čekaju. Obitelj je bila u evidenciji sustava socijalne skrbi te su se u okviru zakonskih ovlasti poduzimale mjere usmjerene na zaštitu dobrobiti djece. Nakon smrti djeteta, zbog izvanrednih okolnosti, starije dijete žurnom je mjerom izdvojeno iz obitelji i smješteno u sustav alternativne skrbi. Dijete se trenutno nalazi u sigurnom okruženju, uz osiguranu stručnu skrb i podršku, a sve daljnje odluke donosit će se isključivo vodeći se najboljim interesom djeteta - kažu iz Hrvatskog zavoda za socijalni rad.

Dodali su kako je  u jednom trenutku bila potrebna intervencija policije zbog verbalnog sukoba, o čemu daljnje postupanje vodi policija u okviru svojih nadležnosti.

- Zbog zaštite privatnosti i dobrobiti djece nismo u mogućnosti iznositi dodatne pojedinosti - poručili su iz Službe za odnose s javnošću Hrvatskog zavoda za socijalni rad...

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
DOZNAJEMO Evo koji iznos će Tomašević tražiti od Plenkovića za čišćenje Trga nakon dočeka!
STIŽE RAČUN

DOZNAJEMO Evo koji iznos će Tomašević tražiti od Plenkovića za čišćenje Trga nakon dočeka!

Cjenik se, kako nam je rečeno, formira na način da se obračuna vrsta otpada i uračuna broj građana koji su bili na Trgu
EKSKLUZIVNO Ovo su Di Caprio i supruga uhićeni u velikoj akciji hrvatske policije protiv dilera!
AKCIJA USKOKA

EKSKLUZIVNO Ovo su Di Caprio i supruga uhićeni u velikoj akciji hrvatske policije protiv dilera!

U najnovijoj akciji u kojoj je 120 policajaca i specijalaca na terenu, uhićen je Robert DiCaprio. No nije se tako oduvijek prezivao
Velika akcija hrvatske policije protiv dilera: Privedene dovode u prostorije USKOK-a u Rijeci...
OGLASIO SE USKOK

Velika akcija hrvatske policije protiv dilera: Privedene dovode u prostorije USKOK-a u Rijeci...

Tijekom jutra započela su uhićenja, a postupanja traju na području Policijske uprave zagrebačke, primorsko-goranske, ličko-senjske i zadarske gdje su u tijeku provođenja hitnih dokaznih radnji.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026