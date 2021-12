Andrej Plenković govorio je danas o novoj mjeri koju će Vlada donijeti na sutrašnjoj sjednici ne bi li vratila iseljene Hrvate u Domovinu, ali i potaknula migracije unutar zemlje, odnosno vratila život u ruralna područja.

Mjera se zove "Biram Hrvatsku" i nadgradnja je mjere samozapošljavanja, dodao je istaknuvši kako je za to u proračunu za iduću godinu osigurano milijardu i 20 milijuna kuna. Pa je objasnio o čemu se radi.

- Trenutni režim je da dobijete maksimalno do 130.000 ako imate poslovni plan i ideju zaokruženo na 24 mjeseca. Od dosadašnjeg korištenja te mjere otprilike 85 posto korisnika sa svojim poslovnim planom i dalje rade, znači stali su na noge i sada samostalno operiraju na tržištu. S ovom idejom želimo dignuti taj prag sa 130.000 na 150.000 kuna, plus za one koji su bili u zadnje dvije godine zaposleni minimalno godinu dana u nekoj članici Europske unije, dobili bi dodatno poticaj od još 50.000 kuna. Dakle, maksimalno 200.000 kuna. Primjerice, netko tko radi u Njemačkoj kao vodoinstalater i tamo je stekao iskustvo i znanje, a možda bi se ipak vratio u Domovinu i tu primijeniti stečeno znanje, može se prijaviti na ovu mjeru i ako njegov poslovni plan bude odobren, može dobiti maksimalno do 200.000 kuna - rekao je dodavši kako je slična mjera i za migracije unutar Hrvatske,.

- Ljudi idu u urbana područja, žive u manje kvadrata i posljedica toga je da imaju manje djece. U varijanti da idu iz urbanih u ruralna središta, da žive u kućama, imaju više prostora, mogu planirati veću obitelj, onda mogu dobiti 150.000 kuna za samozapošljavanje, a ako netko želi ići na područje Dalmatinske Zagore, Like, Gorskog kotara, Banovine, Slavonije onda uz to može dobiti i poticaj od još 25.000 kuna, maksimalno 175.000 kuna - rekao je premijer.

Istaknuo je kako prema rađenim analizama očekuju da bi oko četiri i pol tisuće ljudi mogle koristiti tu mjeru.

- Vlada će sutra donijeti tu mjeru, a onda će Upravno vijeće HZZ-a donijeti odluku - rekao je.

Upitan misli li da bi visokoobrazovanima koji su otišli raditi van ovo bio poticaj za povratak , obzirom da vani primaju imaju visoka primanja, daleko veća od svojih kolega u Hrvatskoj, premijer pita zašto ne.

- Ovo je mjera koja ima onaj inicijalni push, koja nekome daje motiv i financijska sredstva da svoju ideju realizira ovdje. Neće je svi koristiti, nitko ni ne pretendira da ćemo mi sad s jednom mjerom kompletno riješiti sve situacije onih koji su koristili slobodu kretanja unutar EU, ali mi smo u fazi lovljenja koraka. Na ovaj način dajemo šansu onima koji su u zadnje vrijeme otišli u neku od članica EU da pronađu motiv da se vrate. Nije taj proces odlazaka iz Hrvatske isti danas kao što je bio 1918., 1919., 30-ih godina, '45., '60. pa i početkom devedesetih. Ovo je neka druga vrsta reverzibilne migracije i zato je po meni ova mjera jako dobra i korisna. Neki hoće, neki neće, vidjet ćemo, Vlada je tu da da mogućnost - kazao je Plenković.