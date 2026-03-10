Obavijesti

Svjedočili stravičnim ubojstvima u Gospiću: 'Kucala je na prozor, tražila mobitel i zvala u pomoć'

Piše Petra Mustać,
Svjedočili stravičnim ubojstvima u Gospiću: 'Kucala je na prozor, tražila mobitel i zvala u pomoć'
U dvorištu gdje je policija pronašla tijela ubijenih nalaze se dvije kuće. U jednoj su živjele žrtve, a u drugoj podstanari koji su svjedočili stravičnom dvostrukom ubojstvu. U potpunom su šoku...

U potpunom smo šoku. Sve je ovih godina bilo u redu. a onda jutros strava. Žena je došla do nas, kucala je na prozor. Vikala je da treba mobitel da nazove hitnu pomoć i policiju. Uzela je mobitel od muža i otišla je, onda se čula galama i vrištanje, ispričala je Aleksandra Prodanova, žena koja je svjedočila stravičnom dvostrukom ubojstvu u utorak ujutro u Gospiću. Naime, ličko-senjska policija oko 5.50 sati ujutro u dvorištu obiteljske kuće pronašla je dva tijela. Na mjestu događaja zatekli su i muškarca kojeg su odmah uhitili.

Foto: Hrvoje Kostelac

Kako neslužbeno doznajemo, uhićeni muškarac Robert M. (48) ubio je dva člana svoje obitelji - baku Anu (99) i majku Danku (71). Što ga je nagnalo na ovakav stravičan čin, još nije poznato. Kako se doznaje tek, osumnjičeni je bio od ranije poznat policiji.

DVOSTRUKO UBOJSTVO STRAVA U GOSPIĆU Prvi susjedi u potpunom šoku: 'Jadnice se nisu mogle obraniti od njega...'
STRAVA U GOSPIĆU Prvi susjedi u potpunom šoku: 'Jadnice se nisu mogle obraniti od njega...'

U dvorištu se nalaze dvije kuće. U jednoj su živjele ubijene, a u drugoj kući je podstanarka bila upravo Aleksandra i njena obitelj.

- Ne znam kako su ubijene. Čuli smo samo vrištanje, galamu i dozivanje u pomoć. Bojali smo se, nismo htjeli izaći. Muž je tek izašao van da vidi što se zbiva. Ne znamo što ćemo - u potpunom šoku nam prepričava Aleksandra.

Prvi susjedi kažu kako su s ubijenim ženama bile u dobrim odnosima, ali s počiniteljem ne.

Aleksandra Prodanova kaže kako su ona i njena obitelj u velikom šoku |

- Njih dvije su živjele nenametljivim umirovljeničkim životom. On je inače iz Zagreba, u Gospić bi dolazio povremeno. Znali smo ga viđati po gradu. Svi smo ga izbjegavali jer se radi o krupnom i snažnom čovjeku, a znao je imati nasilne ispade - govori jedan od susjeda.

Ističu kako je dane provodio po kafićima.

- Ali nismo ga viđali da pije, ali uvijek je bio po kafićima i uvijek je bio sam. Klonili smo ga se. Pričalo se kako često nije pri sebi, nismo znali u kojem je stanju svijesti. Gospić je mali grad, svatko svakog poznaje, pa tako smo poznavali i njega. U šoku smo. Naše susjede nisu se imale snage oduprijeti njemu - dodaje tužno mještanka Gospića koja živi u blizini mjesta ubojstva.

Zbog stravičnog čina se oglasio i gradonačelnik Gospića Darko Milinović.

PRIHVATILI ŽALBU Sud objavio zašto je ukinuo presudu policajcu za ubojstvo studentice Mihaele Berak
Sud objavio zašto je ukinuo presudu policajcu za ubojstvo studentice Mihaele Berak

- Velika je tragedija za naš grad. Ne pamtimo da se dogodilo dvostruko ubojstvo. Suosjećam s obitelji i izražavam sućut. Ubijene su bile ugledne građanke i osobno sam ih poznavao. Zaista me pogodila ova vijest - rekao je Milinović.
 

