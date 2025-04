ANKETA Za koga biste vi glasali? Oni su Uskokovi manekeni za izbore: Slogani im se sami pišu!

“Di ste radosti kninske?" ili "Lipota koja traje" mogli bi biti slogani kampanje Josipe Pleslić (bivše Rimac) u utrci za gradonačelnicu Knina da kojim slučajem želi iskoristiti WhatsApp poruke koje su je učinile još poznatijom javnosti nego što je bila do tada. Grafiti s porukama "Di si radosti? Di si lipa?" ionako su u jednom trenutku preplavili zemlju pa bi ih, možemo pretpostaviti, dobar PR-ovac znao i iskoristiti sad kad se Josipa ex Rimac ponovno vraća u politiku. No bivša HDZ-ova državna tajnica, kako saznajemo, nema novca za kampanju te će njezina kampanja više podsjećati na onu njezine bivše stranke HDZ-a iz 90-ih godina, a navodno već ima i slogan koji nije tako maštovit kao ovaj s početka teksta.

Foto: 24sata

“Vrata Dalmacije, ključ Hrvatske" najvjerojatnije će biti njezina glavna poruka u kampanji, a kako je za 24sata rekla, riječ je o naslovu zbirke kninskog pjesnika Ante Nadomira Taića Šutre. No svoju izjavu, nakon što je kandidaturom uzdrmala hrvatsku političku scenu, završila je s "Idem(o) dalje, a Knin ionako zna da ga volim!", što može biti također snažan slogan kampanje, slažu su politički analitičari koje smo kontaktirali, a podsjeća na pobjednički moto HDZ-a iz doba Ive Sanadera, kad su Hrvatsku preplavili plavi plakati na kojima je pisalo "Idemo dalje".

Foto: 24sata

Foto: 24sata

No nije Josipa Pleslić jedina koju su obilježile WhatsApp poruke.

Da kojim slučajem Vili Beroš, bivši HDZ-ov ministar, ide u utrku za neku političku funkciju, njegov slogan, s obzirom na poruke koje su u aferi “Mikroskopi” izašle u javnost, mogao bi biti “Mali će odobriti” ili “Leći će pare”. Tu je i COVID kriza koja ga je obilježila pa može iskoristiti i izjave koje su postale legendarne - “Izdržimo zajedno”.

Foto: 24sata

Gabrijela Žalac još je jedna bivša političarka, prijateljica Josipe Pleslić, čije su poruke poznate javnosti, kao i bivši ministar Tomislav Tolušić, koji je pod optužbama zbog vinarije.

“Volim što izgledam glupa njima”, piše Žalac što spretno, naravno da hoće, može okrenuti na šalu i iskoristiti za slogan tipa “Birajte pametno”. Nisu samo HDZ-ovi Uskokovi optuženici ti koji bi na svojim porukama mogli graditi svoj PR. SDP-ovka Barbara Antonić Vupora u aferi oko građevinske dozvole glasila je za opasnu političarku jer je jedna od poruka koju je vještakinja poslala pročelniku u Gradu Varaždinu glasila: “Želiš li da te Barbara stisne tamo uza zid?”.

Foto: 24sata

Martin Baričević je, pak, bivši saborski zastupnik HDZ-a i sad je ponovno u utrci za načelnika Općine Jesenice, a novinske stupce u novijoj povijesti punio je zbog afere “Janjetina”. Slogan za njegovu kampanju bio bi: “Izija sam stado janjaca”, ali pitanje je što će kandidat za načelnika odlučiti.

Foto: 24sata

ANKETA