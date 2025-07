Ante (19) briljirao je na ispitu državne mature: 'Riješio sam matematiku bez ijedne greške!'

Znao sam da sam dobro napisao ispit, ali nisam očekivao ovakav rezultat, rekao nam je maturant Ante Matković (19) iz Velike Gorice, koji je ispit na državnoj maturi iz matematike riješio 100 posto točno. Ante je većinu priprema za maturu iz matematike radio kod kuće rješavajući prošlogodišnje mature. U školi su ponešto radili s profesorom, ali nije to bilo previše.

- Profesor nam je često znao kao vježbu dati i zadatke koji su teži od onih na A razini mature - ispričao nam je Ante.

Od početka je znao da neće ići na organizirane pripreme jer su mu prijatelji i rođaci rekli iz svog iskustva da se to ne isplati. Organizirane pripreme su, kako nam je rekao, bile prelet kroz gradivo i nisu nudile dodatnu vrijednost.

Gorički gimnazijalac Ante Matković ostvario maksimalan rezultat na državnoj maturi iz matematike | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Kad je otvorio ispit, zadaci ga nisu previše iznenadili, osim zadnjeg zadatka koji mu se činio težim nego inače. Radilo se o zadatku s trokutom i najvećom površinom koju taj trokut može imati. Taj zadnji zadatak bio mu je jedini izazovniji, dok su ostali bili u uobičajenom rangu težine. Na kraju je bio iznenađen kad je vidio da je sve točno riješio jer nije očekivao 100 posto točan rezultat. Mislio je da je barem jedan zadatak pogriješio. Bio je presretan.

- Nekako mi je to bio cilj, ali ne ono sad da se mučim od rada i danonoćno pripremam za to. Nekako je više bila usputna pozitivna strana mature, pa me još više obradovalo. Za maturu iz matematike nisam se pretjerano dugo pripremao, svega nekoliko dana. Nekako mi se čini da je moj rezultat plod dugotrajnog rada u školi. Profesor je meni osobno bio fenomenalan. Kad bi nam davao zadaće, kad bismo rješavali ispite ili radili bilo što na satu, to je uvijek bilo na razini iznad mature. Ponekad i dvije ili tri razine više, ovisno o tome kojem je učeniku što išlo bolje. Također, sam kurikulum za prirodoslovno-matematičku gimnaziju uključuje gradivo koje se na maturi uopće ne pojavljuje. Mi zapravo cijelo vrijeme radimo težu matematiku od one koja se traži na maturi - objasnio je Ante.

Dodao je da bi njihov profesor redovito, dok su prolazili kroz pojedina poglavlja, ubacivao zadatke s prošlogodišnjih i starijih državnih matura.

- Tako smo se istovremeno upoznavali s formatom ispita i s očekivanjima. Kako to otprilike izgleda. Na kraju se sve svelo samo na kratak pregled onoga što smo već prošli. Nije bilo potrebe za nekim pretjeranim učenjem u zadnji čas. Neki predmet možda i možeš 'popraviti' u zadnjih mjesec dana, ali kod matematike mi to ne izgleda realno. Za matematiku je potreban kontinuirani rad - rekao je Ante.

Na ovaj rezultat najviše je ponosan on jer pokazuje sve za što se trudio ovih godina. Sreću i ponos ne skrivaju ni obitelj, prijatelji, ali i profesori.

- Prijatelji me zezaju da nisam normalan. No moram priznati da smo svi više manje dobro napisali maturu. Imamo svega... I petica i ostalih ocjena. Znali smo da u razredu imamo neke koji nemaju interesa baš u matematičkim ili prirodoslovnim smjerovima. Oni su malo loši, ali globalno je dosta dobro riješeno - kaže Ante.

Što se tiče same razine ispita, smatra da je ispit bio fer. Ni pretežak ni prelagan, a mogao bi čak biti i malo zahtjevniji. Ne slaže se s idejom spajanja A i B razine matematike u jednu. Smatra da bi time došlo do spuštanja standarda i da se mora zadržati jasna razlika jer neki fakulteti traže više znanje, dok je za druge matematika potpuno nebitna.

- S obzirom na to da zaista postoje zanimanja i fakulteti u kojima matematika ne igra nikakvu ulogu, primjerice pravo. Tamo je matematika potpuno irelevantna tijekom svih pet godina studija. Ne vidim razlog zašto bi se razine objedinjavale. Ovako bi se jednostavno omogućilo onima koji nemaju interesa za to područje da zadovolje određeni minimum, bez potrebe za velikim ulaganjem truda. Tako se mogu više baviti predmetima koji su im potrebni i ostvariti bolji rezultat u njima. S druge strane, fakulteti kojima je matematika važna sami određuju koju razinu traže i tako doista provjeravaju koliko tko zna - govori Ante.

Planira upisati Fakultet strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Istražio je različite fakultete i zaključio da se tamo najviše vidi. Uz školu, član je udruge koja se bavi astrodinamikom, 3D printanjem raketa i dronova te su već imali nekoliko lansiranja.

Osim matematike, voli fiziku i kemiju. Iz kemije je svake godine bio na državnom natjecanju, a zahvaljujući tim rezultatima ostvario je izravan upis na Strojarski fakultet. Fiziku voli možda i više od kemije, dijelom zbog zanimljive profesorice koja je znala jasno prenijeti znanje. Bio je i na državnom natjecanju iz latinskog u drugom razredu, ali to mu je više bila usputna epizoda. Na državnoj maturi iz hrvatskog jezika i engleskog jezika dobio je četvorku, dok je iz fizike, politike i gospodarstva te kemije dobio petice.

- Iako iz matematike nikad nisam dobio jedinicu, fizika mi je draža. U životu je niže od petice dobio samo dva puta, i to četvorke. Nikad nisam učio matematiku, bilo mi je dovoljno ono što smo radili na satu da je shvatim - rekao je Ante.

Za jezike i ostale predmete je učio, ali matematika, fizika i kemija su mu prirodno išli. Maturantima poručuje da se ne boje mature. Smatra da se uz malo rada, ali dosljednog, može postići jako dobar rezultat. Ne vjeruje u priče o padu na maturi.

- Obavezni predmeti se mogu proći i bez prevelikog stresa, samo treba biti konzistentan. Ne treba odustati zbog straha. Kontinuirani rad je rad na sebi - govori Ante.

Upitali smo i Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje o broju učenika koji su obvezne ispite državne mature riješili 100 posto, ali su nam istaknuli kako će te podatke objaviti tek nakon žalbenog roka, odnosno kada rezultati državne mature budu konačni. U međuvremenu, i zagrebačka V. gimnazija pohvalila se kako je njihov učenik, Filip Derdić, također riješio ispit A razine iz matematike bez ijedne greške.

- Čestitamo Filipu i njegovoj profesorici Mireli Kurnik na predanom radu i trudu tijekom sve četiri godine - objavili su iz V. gimnazije.