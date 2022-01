Bivši načelnik uprave za operacije SOA-e Ante Letica gostovao je u programu N1 televizije te je komentirao slučaj nestanka 27- godišnjeg Mateja Periša u Beogradu.

O dosadašnjoj istrazi kazao je da je"srpska policija poduzela sve što jedna policija može poduzeti u ovakvim situacijama”.

- Koliko vidim, sve je po zakonu, by the book, dobro je da je uspostavljena suradnja s hrvatskom policijom. Sigurno će hrvatska policija, ako bude imala neka kvalitetna saznanja o samoj osobi, njenom načinu života, to dostaviti srpskoj policiji, da se formira neka slika o njegovom kretanju, sklonostima. To je jako bitno - kazao je Periš.

Na pitanje je li po zakonu i to što policija još nije dala nikakvo službeno objašnjenje kaže da je policija dala jednu izjavu u kojoj je rečeno da je ispitano društvo nestale osobe.

- Što se tiče ovog drugog, to je i kod nas nažalost, i to je uzelo maha na ovim prostorima, da se podaci iz istraga neovlašteno daju drugim ljudima, bilo kriminalcima, bilo medijima, iz raznih razloga. Nedopustivo, protuzakonito i vrlo štetno za daljnji tijek istrage. Ovdje se tragovi prate dok su vrući i svaki, najmanji trag se mora pratiti do kraja. Tako neodgovorna istupanja iz istrage mogu sakriti taj trag. I zato se policija, srpska, ali i hrvatska, ne očituje službeno dok nije gotovo - govori Letica.

Kaže i da ne bi rekao da je dobro to što osoba na snimkama trči pločnikom.

- Ovo je jedan od krunskih trenutaka u istrazi, da se nađe taksist i da kaže što ga je taj momak pitao, zašto ga nije primio u taksi… Mislim da je i ovo ispitivanje društva nestale osobe, što su konzumirali, kakvo je bilo raspoloženje, vrlo važan trag. Bilo bi sigurno bolje da su oni nestanak prijavili prije - kaže.

Istaknuo nešto bi se bitnije promijenilo da je nestanak prijavljen iste noći.

- Tragovi se najbolje slijede dok su vrući. U ovakvim situacijama bitno je vrijeme i bitna su prva 24, 48, 72 sata. Nakon toga i pažnje i koncentracija pada, tragovi se hlade i puno je teže neke stvari doznati - rekao je.

- Ovo je užasna snimka, plivati usred zime u hladnoj Savi, brzoj - kaže Letica dodajući da “policija vjerojatno traži onoga tko je napravio tu snimku”.

- Ako su identificirali snimatelja, onda će sigurno imati kontakt, ali zbog nekih drugih razloga to drže zatvorenim. Sigurno ćemo jednog dana, ako su uspjeli identificirati, imati podatke - rekao je.

Na pitanje kako taj tko je snimao nije odmah pozvao policiju kaže: “To je pravo pitanje. To je pitanje svih pitanja. Da se vidi da čovjek usred zime pliva u Savi i da nitko ne zove policiju, vatrogasce, službu spašavanja, to je strašno. Nažalost, došli smo u takvu situaciju da je to normalno danas, ono što smo gledali u filmovima, da ljudi leže na ulici, a da ih drugi preskaču, to nekad nije bilo tako.”

- Treba naći neku mjeru između interesa javnosti i te obitelji - kaže Letica.

Na pitanje koliko istražitelji mogu računati na neke ozbilje materijalne dokaze, Letica kaže kako tu sigurno ima nekih stvari koje nisu rečene u medijima.

- Taj mladić je s hrvatskim mobitelom bio na srpskom teleoperateru. Oni mogu izlistati njegovu lokaciju, poruke… - govori dodajući: “Podaci se mogu rekonstruirati i pronaći. Telefon se sigurno u nekom trenutku javio nekoj najbližoj baznoj stanici i nestao. Tu se negdje dogodilo nešto zašto je mobitel prestao raditi.”

- Od onog trenutka kad se registrirao na bazu u vašoj ustanovi. Tu ga ima, prisutan je i onda se gasi. Može se to napraviti- kaže.

Odgovorio je i na upit je li moguće da se radi o otmici.

- Otmica i nestanak, vjerojatno je i srpska policija u razradi tih postupanja uzela nekoliko teza. Sada je pitanje koje su teze najvjerojatnije i prema kojima će ići svim snagama i svim mogućnostima koje su na raspolaganju - govori.

Otkrio je i mogu li hrvatske službe pomoći u istrazi.

- Na ovom stupnju potrage, osim razmjene nekih saznanja koje će trebati srpskoj policiji, Jedino tako, drugačije nema potrebe, a nije ni običaj - govori.

On smatra da sigurno između hrvatskih i srpskih službi postoje kontakti i da je hrvatska strana dala ono što je srpska tražila.

Na pitanje do kad će trajati istraga, Letica kaže da je to teško prognozirati samo temeljem napisa u medijima.

- Istraga će trajati dok ljudi koji rukovode istragom ne odluče da je prošlo toliko vremena da se ne može osoba pronaći tako ili dok se ne pronađe osoba- govori.

-Teško je reći, ali i u istrazi i u postupcima vrijeme je obrnuto proporcionalno uspjehu - kaže.

Otkrio je i koliko ljudi sudjeluje u istrazi.

- Mislim da je ovo i poruka da su srpske službe i policija spremne i da žele pomoći, Sigurno su angažirali veliki broj i ljudi i sredstava. Angažirana je ta riječna komponenta, policija, cijeli dio uprave Beograda, angažirani su sigurno operativci kriminalisti i tehničari koji na licu mjesta ili u laboratorijima analiziraju dokaze - govori.

Komentirao je i izjavu srpskog predsjednika Aleksandra Vučića da ima skicu događaja.

- Vučić želi pokazati drugi lice i reći ‘To je Srbija, a ne ono što se o Srbiji govori’. Vučić ima apsolutnu vlast u Srbiji, i nad medijima i nad policijom, i sigurno da ga policija izvješćuje što i kako se radi. Ovo je bila poruka Vučića prema hrvatskoj strani. Uobičajeno je ili nije, ali sigurno da političari ne bi trebali, nemaju ni vremena na kraju, baviti se detaljima istrage. Ali, sigurno da je on obaviješten i da je u tijeku. Sigurno mu to, na kraju krajeva, i odgovara - zaključio je.