Bila je super atmosfera, ali zaista ništa nisam primijetio. Nikakva frka nije bila, baš ništa nisam primijetio. Nisam vidio to društvo, bio sam u jednom mjestu i to je to. Ništa nije bilo čudno, odradio sam nastup, bio je kao i svaki drugi, rekao je srpski pjevač Slobodan Veljković Coby za za 24sedam.

On je nastupao u u beogradskom klubu Gotik u kojem je posljednji put viđen Splićanin Matej Periš.

- Malo mi je teško pričati o svemu tome, sve to mi je strašno. Vidio sam i snimke koje su objavljene, nemam riječi. Jezivo je to, i tim roditeljima. Ne znam što bih rekao - ispričao je reper i dodao da je jako potresen zbog ovog slučaja.

Prošlo je šest dana od nestanka

Matej Periš nestao je u Beogradu prije šest dana, a u potragu za njim sinoć su se uključili i ronioci koji su pretraživali Savu, a zbog mutne rijeke čak su i rukama pretraživali dno

Božidar Spasić, srpski stručnjak za sigurnost, za RTL je rekao kako smatra da je izrazito pozitivno što stalno izlaze nove informacije.

Slučaj je potresao Srbiju

- Policija je imala te snimke i sada rekonstruira kretanje i radi putanju po kojoj se kretao Matej i pokušavaju saznati što se dogodilo ovdje. Ovaj slučaj je veoma potresao Srbiju. Srpska policija je jako sposobna policija i ona će to odraditi kako treba - rekao je.