Ante Letica za 24sata: Izrael nije uspio uništiti Hamas. Već sada regrutiraju 7000 novih boraca

Nakon dvije godine rata stigao je prekid vatre u Gazi. Na Trumpovu inicijativu i prijedlog kroz 20 točaka razmijenjeni su taoci i zarobljenici, štropot tenkovskih gusjenica zamijenio je tajac. Palestinci se vraćaju u porušene domove. No, ono što zabrinjava su snimke i fotografije Hamasovaca koji patroliraju gradom.

Kako je prekid vatre stupio na snagu, Hamasovci, točnije njihovo vojno krilo Brigada Izz ad-Din al-Qassam izašli su iz podzemnih tunela i započeli smaknuća širom porušene Gaze. To je eklatantan dokaz da ta sunitska islamistička nacionalistička teroristička organizacija i dalje stoji postojano u pojasu Gaze i ne misli tako brzo nestati.

Izraelu se sada nameće zabrinjavajuće pitanje, zašto nisu uspjeli uništiti Hamas? Operacija Gideonova Kočija II, pokrenuta 15. rujna s 60.000 rezervista i tri pune divizije, predstavljala je najambiciozniju kampanju u ratu, sustavno zauzimanje grada Gaze kako bi se prisilio Hamas na bezuvjetnu predaju. Do 1. listopada IDF je završio zauzimanje koridora Netzarim, odvajajući grad Gazu od središnjeg dijela pojasa Gaze i dijeleći sjever od juga. Ministar obrane Israel Katz najavio je da Izrael “steže opsadu” oko grada Gaze, uz “posljednji poziv” stanovnicima da se evakuiraju na jug. Oni koji ostanu bit će tretirani kao “teroristi i podržavatelji terorizma.”

Vojna logika ofenzive bila je jasna: koncentrirati nadmoćnu silu, izolirati vodstvo Hamasa, uništiti preostalu infrastrukturu i prisiliti na predaju iz pozicije dominacije. Između 27. rujna i 3. listopada Izrael je napao preko 300 ciljeva u gradu Gazi, a Netanyahu je tvrdio: “50 terorističkih tornjeva srušeno u dva dana.” Otprilike 1250 zgrada u gradu Gazi uništeno je do 30. rujna. Vojni pritisak davao je rezultate, Hamasovo prihvaćanje Trumpovog okvira 3. listopada bilo je izravna posljedica ove ratne stvarnosti.

Zatim je 4. listopada Netanyahu naredio zaustavljanje ofenzive nakon Trumpovog javnog poziva Izraelu da “odmah prestane bombardirati Gazu.” IDF je prešao na “isključivo obrambene operacije” — vojnici su držali položaje bez napredovanja ili povlačenja. 0nda je stigao mir, a Hamas odjednom postao strana s kojom se pregovara.

Bivši voditelj operacija SOA-e i sigurnosni stručnjak Ante Letica smatra da je Izrael započeo pogrešnu borbu i da se protiv Hamasa nije borio kao protiv terorističke grupe što iziskuje bitno drukčiji pristup nego kada se radi o konvencionalnom neprijatelju.

- To što je Izrael radio, tako se ne bori protiv terorizma. To je više bila odmazda i prisiljavanje Palestinaca da napuste Gazu. Spominjale su se i potencijalne destinacije kao što su Egipat, Libija, Somaliland. Ubili su preko 60.000 ljudi, srušili su Gazu i ostale gradove. Gaza je površine Hvara, a ima preko dva milijuna stanovnika. Tamo ići s tenkovima, zrakoplovima to nije borba protiv terorizma - rekao nam je sigurnosni stručnjak Letica i dodao da je Izrael obezglavio Hamas, ali oni i dalje postoje.

- Izrael je likvidirao čelnike Hamasa, čak i članove obitelji. Izrael je ubio negdje oko 15.000 Hamasovaca, no ostalo im je do 13.000 boraca, a i sada regrutiraju 7000 novih na području Gaze. Da se razumijemo, Hamas je teroristička kriminalna organizacija koja je izvršila strašan pokolj 7. listopada. Taj napad nije imao nikakve veze s borbom za Palestinu, no Izrael nije uspio uništiti Hamas, nisu uspjeli vratiti sve taoce. Ovo nije mir, nije ni primirje, ovo je samo prekid vatre i to vrlo labilan. Pitanje je kada i tko će ga prekršiti jer je situacija jako teška - rezonira bivši voditelj operacija SOA-e.

Posebno neugodno pitanje za Izraelce je mogu li uopće uništiti Hamas.

- Prije prekida vatre, službeni narativ bio je nema pregovora s teroristima, a i po Njujorškoj deklaraciji Hamasu nema mjesta u budućoj palestinskoj državi. No, Zapad ipak pregovara s teroristima i ne samo s Hamasom. Pregovarali su i s Talibanima, pregovarali su s Ahmedom al-Šarom, a bio je vođa Hayat Tahrir-al Šama, ogranka Al-Nusre, koja je pak bila ogranak Al-Qaide u Siriji. Pa za njega je Trump rekao da je dobar dečko, ali je imao teško djetinjstvo. Nedavno je bio u UN-u, a do nedavno su Amerikanci nudili deset milijuna dolara za njegovu glavu. On je pobio puno američkih saveznika u Siriji, a sada je dobar dečko. Problem je što pregovori s teroristima im daju legitimitet. Hamas je sada praktički dobio legitimitet - upozorio je gospodin Letica.

Hamas je teroristička kriminalna grupa koja uživa popularnost zbog povijesnih okolnosti koje su eskalirale 1948. protjerivanjem 750.000 Palestinaca i višegodišnjim nasiljem.

- Hamas nažalost među mladim Palestincima ima status boraca za palestinsku neovisnost, iako oni to nisu, oni su teroristi i kriminalci. Problem je što nakon ovih stradanja koja su radikalizirala Palestince oni imaju status boraca za slobodu, oni nose ideju državnosti, pogotovo među mladima. Hamas ima snagu, on se ne može uništiti jer Hamas nije samo teroristička organizacija nego je kao i Al-Qaida jedan način, ideja izvrnutog, pogrešnog načina borbe za islam. Al-Qaida je i filozofija nije samo teroristička skupina, isto vrijedi i za Hamas - objasnio nam je Ante Letica i dodao da takve skupine ne padaju iz vedra neba.

- Hamas se razvio u ideju, a ne možete pobiti narod i ubiti ideju. Pa, Izrael je pobio njihove vođe, napali su ih usred Katara, američkog saveznika, ali Hamas i dalje postoji i sada mobiliziraju 7000 novih boraca - rekao je Letica i dodao da ipak postoji način kako se riješiti Hamasa.

- Hamas se može odstraniti ako dođe jedna nova struktura koja će biti prihvatljiva za Zapad i koja neće imati ekstremne stavove oko opstanka Izraela. Za to će biti potrebno puno vremena jer Palestinci su nakon ovih stradavanja radikalizirani. Nemojmo zaboraviti da se Hamas pojavio nakon što su se Arafat i Fatah odrekli terorizma. Samo što je Hamas preuzeo još ekstremnije stajalište i svemu dodao religijsku notu, za razliku od Fataha kojem je glavni cilj bio stvaranje Palestine, a ne širenje islamizma - zaključio je Letica.